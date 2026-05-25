Vanesa Tramp viđena je u javnosti po prvi put nakon što je podelila vesti o svojoj borbi sa kancerom. Nekadašnja snaja Donalda Trampa uslikana je u Vest Palm Biču na Floridi dok je uživala u popodnevnoj kupovini sa svojom naslednicom Kaj.

Osmesi uprkos teškoj dijagnozi

Uprkos zdravstvenim izazovima sa kojima se suočava, četrdesetosmogodišnja Vanesa je tokom obilaska tržnog centra delovala vedro i smireno. Fotografije beleže prisne momente između majke i ćerke, koje su se tokom šetnje grlile i razgovarale. Za ovaj izlazak Vanesa je odabrala jednostavnu kombinaciju farmerki i plave košulje, dok je Kaj pratila njen ležeran stil u svetlim tonovima.

Borba za zdravlje i podrška porodice

Podsećanja radi, Vanesa je pre samo nedelju dana putem društvenih mreža obavestila pratioce da joj je dijagnostikovan rak dojke. Tom prilikom je potvrdila da je već prošla kroz prvu intervenciju i da sledi uputstva medicinskog tima.

"Fokusirana sam na oporavak i ostajem puna nade, okružena ljubavlju porodice, dece i najbližih ljudi", poručila je tada.

Iako je zamolila za privatnost, reči podrške stigle su sa svih strana, a javno joj se obratila i bivša zaova Ivanka Tramp.

"Molim se za tvoju snagu i brz oporavak. Volimo te", napisala je Ivanka.

Vanesa Tramp objavila da ima rak dojke Foto: Printscreen/Instagram/officialvanessatrump

Porodični odnosi i nove romanse

Vanesa i Donald Tramp Mlađi okončali su svoj trinaestogodišnji brak 2018. godine, a zajedno podižu petoro dece: Kaj, Donalda Džona Trećeg, Tristana Miloša, Spensera Frederika i najmlađu ćerku. Interesantno je da je Vanesa poslednji put u javnosti viđena na proslavi mature najstarije ćerke, gde je bila u društvu bivšeg supruga i njegove partnerke Betine Anderson, koja se proteklog vikenda i zvanično udala za Donalda Mlađeg.

S druge strane, mediji bruje o Vanesinoj vezi sa legendarnim golferom Tajgerom Vudsom. Njihova romansa, koja je postala poznata javnosti u martu, navodno je postala još čvršća jer joj sportista pruža bezrezervnu podršku tokom procesa lečenja.

