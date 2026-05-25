Ćerka glumačkih zvezda Aleka Boldvina i Kim Bejsindžer podelila je sa pratiocima na Instagramu radosne vesti - ona i njen partner, muzičar Rej-Ej-Si (RAC), očekuju svoje drugo dete. Par, koji je u stabilnoj vezi od 2021. godine, već ima trogodišnju ćerku Holand, a tridesetogodišnja Ajrelend Boldvin otkrila je da su pripreme i kupovina opreme za novog člana porodice već uveliko u toku.

Teška borba sa anksioznošću tokom prve trudnoće

Iako se raduje proširenju porodice, Ajrelend, koja se danas bavi pisanjem scenarija, otvoreno je govorila o izazovima kroz koje je prolazila tokom prve trudnoće. Priznala je da joj je to bio izuzetno težak period, ne samo zbog fizičkih tegoba, već prvenstveno zbog mentalnog zdravlja.

"Zaista sam se mučila u trudnoći kao i mnoge žene. Povraćala sam svuda, ali nije se samo o tome radilo. Kao neko ko strašno pati od anksioznosti, trudnoća sve prebaci u preveliku brzinu. Svaka misao u mojoj glavi odnosila se na to da mogu da povredim bebu. Da povredim sebe", prisetila se ona.

Ipak, trenutak kada je Holand došla na svet bio je presudan za njen oporavak. Iako je sam porođaj opisala kao veoma bolan i intenzivan, istakla je da su svi njeni strahovi nestali onog trenutka kada je ugledala svoju ćerku.

Poruka ohrabrenja budućim majkama

Iz sopstvenog iskustva, Ajrelend je uputila snažnu poruku svim ženama koje se tek pripremaju za ulogu majke, savetujući im da ne slušaju tuđa predviđanja i da prate sopstveni osećaj.

"Ne dozvolite ljudima da vam govore kako će biti. Život je strašan i nepredvidiv i ovaj proces je bio zastrašujući, ali to je najbolja stvar koju sam ikada uradila i koju ću ikada uraditi", poručila je budućim mamama.

Porodična stabla i brojno potomstvo

Dok se porodica priprema za dolazak drugog unučeta, javnost se podseća na burnu istoriju njenih roditelja. Alek Boldvin (68) i Kim Besindžer (72) bili su u braku devet godina, a njihovo razilaženje pratio je buran medijski razvod pre nego što su uspeli da izglade odnose.

Alek Boldvin i Hilarija Boldvin

Sa druge strane, Alek je u braku sa instruktorkom joge Hilarijom Boldvin od 2012. godine izgradio veoma brojnu porodicu. Zajedno imaju sedmoro dece: Karmen Gabrijelu, Rafaela Tomasa, Leonarda Anhela Čarlsa, Romea Alehandra Davida, Eduarda Pao Lukasa, Mariju Luciju Viktoriju i najmlađu Ilariju Katalinu Irenu. Glumac, koji ukupno ima osmoro dece, sada sa nestrpljenjem iščekuje trenutak kada će po drugi put postati deda.

