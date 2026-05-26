U šokantnom preokretu uoči finala serije, pretposlednja epizoda "Euforije" donela je smrt jednog od glavnih likova, ostavivši gledaoce bez teksta i potpuno promenivši smer priče.

U epizodi koja je od danas dostupna na HBO Maxu, Nejtu Džejkobsu, kojeg glumi Džejkob Elordi, dogodio se stravičan kraj.

Upozorenje: Slede spojleri

Bizarna smrt glavnog antagoniste

Nejtov dug napokon je došao na naplatu, a cenu je morala da plati i njegova supruga. Nakon što je tri dana proveo zarobljen pod zemljom u kovčegu, njegova supruga Kesi (Sidni Svini) i bivša devojka Medi (Aleksa Demi) krenule su u akciju spasavanja.

Džejkob Elordi u seriji Euforija Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Ipak, dok su pokušavale da ga iskopaju, nisu znale da je u kutiju s Nejtom ušla i zmija. U trenutku kada su napokon uspele da ga izvuku, bilo je prekasno. Zvečarka ga je ujela, a Nejt je preminuo na licu mesta.

Obožavaoci podeljeni na društvenim mrežama

Nakon emitovanja jezive scene, obožavaoci su preplavili društvene mreže kako bi podelili svoje utiske, a reakcije su, očekivano, bile burne.

"Nejtova smrt je toliko mučna, to je jedan od najgorih načina na koje možeš da umreš… Pomalo mi ga je i žao", napisao je jedan gledalac, prenosi Unilad.

Drugi je izrazio potpunu nevericu:

"Ne, ali stvarno sam u šoku što su ubili Nejta… jesam li jedini, o moj Bože? On je bio naš glavni negativac, a sada je odjednom mrtav."

Džejkob Elordi na premijeri 3. sezone serije Euforija Foto: Jeffrey Meyer/MPI / Capital pictures / Profimedia

Treći je komentarisao jezivost same scene:

"Uništili su Nejta u ovoj seriji, Isuse. Otključali su mi i novi strah. Zmija u kovčegu."

Ipak, neki gledaoci bili su zadovoljni ovakvim raspletom.

"Treća sezona ‘Euforije’ u osnovi postoji samo da bi Nejt patio i platio za sve što je učinio", smatra jedan obožavalac.

S tim se složio i drugi gledalac koji je ponudio dublju analizu Nejtovog lika:

"Možda ovo pišem poslednji put, ali priča Nejta Džejkobsa je završena večeras. Sve oko sebe tretirao je kao objekte koje može da kontroliše i poseduje. Šteta, jer njegova majka kaže da je ‘bio sladak dečak’."

Gledalac je dodao i poruku:

"Mnogi mladići poput Nejta postoje u stvarnim porodicama. Možete se osloboditi uspešnog oca i posesivne majke. Obećavam vam, ne morate završiti zakopani na imanju koje ne možete da priuštite kako biste impresionirali ženu koja vas nije ni volela. Budite svoji. Potražite pomoć koja vam je potrebna i suočite se s teškim istinama kako vas vaše tajne i vaš ego ne bi žive zakopali."

Sidni Svini, serija Euforija Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Sve je otvoreno za finale

Sa još samo jednom epizodom do kraja treće sezone, mnoga pitanja ostala su otvorena, a sada se na listu dodaju i posledice Nejtove smrti. Iako ovo nije prvi put da se serija oprašta od nekog lika - gledaoci se dobro sećaju tragične smrti Eštreja (Džejvon Volton) na kraju druge sezone - Nejtov bizaran kraj postavlja potpuno drugačiji ton za finale.

Iznenadnim uklanjanjem glavnog antagoniste, dinamika moći među preostalim likovima potpuno je promenjena.

Kako će se Kesi nositi s traumom spasavanja? Hoće li Medi osetiti neku vrstu zadovoljstva ili će ih ovaj događaj još više razdvojiti? I najvažnije, kako će na gubitak sina reagovati njegov otac, Kel Džejkobs? Kreator serije Sem Levinson ostavio je publiku u potpunoj neizvesnosti. Jedno je sigurno: finale će biti emotivno i napeto.

