Jutarnji program RTS-a dobio je novo mlado lice, a pažnju gledalaca za kratko vreme privukla je voditeljka Milja Gogić. Iako pripada mlađoj generaciji televizijskih novinara, Milja iza sebe već ima iskustvo i u studiju i na terenu, što se vidi i u načinu na koji se snalazi pred kamerama.

Gledaoci su je ranije pratili u emisijama „Jedan dobar dan” i „Beogradska hronika”, a pre voditeljskog angažmana u Jutarnjem programu radila je i kao reporterka. Upravo taj spoj reporterskog iskustva i sigurnosti u studiju doprineo je tome da se brzo uklopi u jedan od najgledanijih formata Javnog servisa.

Mlada snaga Javnog servisa

Milja Gogić je, prema navodima medija, rođena 1999. godine, ali uprkos mladosti već ima zapaženo televizijsko iskustvo. Karijeru je gradila postepeno, kroz reporterske zadatke i različite programske formate, a sada je dobila priliku da se publici predstavi i kao jedno od novih lica Jutarnjeg programa RTS-a.

Završila Fakultet političkih nauka

Kada je reč o obrazovanju, Milja Gogić završila je Fakultet političkih nauka. Uz fakultetsko obrazovanje, važnu ulogu imalo je i iskustvo koje je sticala na RTS-u, posebno kroz rad na terenu, gde novinari najbrže uče kako da reaguju u nepredviđenim situacijama.

Gledaoci komentarišu njen stil

Pored profesionalnog nastupa, Milja je pažnju privukla i odmerenim stilom. Na društvenim mrežama mogu se videti komentari u kojima je publika hvali zbog elegancije, prefinjenosti i smirenosti pred kamerama.

