Hrvatska je izabrala Miss Universe, a o lepoj Antei iz Zagreba bruji region: Evo kako izgleda
Hrvatska je dobila novu predstavnicu za izbor Miss Universe. Titulu najlepše ove godine ponela je Antea Mršić, 24-godišnja Zagrepčanka, koja će svoju zemlju predstavljati na svetskom takmičenju u Portoriku, u novembru.
Jubilarni, 30. izbor za Miss Universe Hrvatske, održan je u zagrebačkom hotelu Esplanade, a za krunu se borilo 15 finalistkinja iz različitih delova zemlje.
Antea osvojila titulu najlepše
Pogledajte u galeriji još njenih fotografija:
Nakon predstavljanja finalistkinja i završne odluke žirija, titula je pripala Antei Mršić. Za prvu pratilju izabrana je Monika Vojvodić, dok je druga pratilja Laura Vujica.
Pobedom na nacionalnom izboru, Antea je dobila priliku da Hrvatsku predstavi na velikoj svetskoj sceni, gde će se takmičiti sa predstavnicama iz brojnih zemalja.
Sport je važan deo njenog života
Nova misica Hrvatske je kako navode hrvatski mediji završila studije menadžmenta sporta i sportskih delatnosti na Univerzitetu Libertas, a sport je, kako se navodi, i dalje značajan deo njenog života.
Upravo zbog toga ne iznenađuje što tokom svog mandata želi da se posveti projektima koji decu i mlade podstiču da se bave sportom.
Želi da motiviše mlade
Antea kao svoje najveće kvalitete ističe komunikativnost, organizovanost i timski duh. Te osobine, kako smatra, mogu joj pomoći da tokom mandata bude aktivna i u društveno korisnim projektima.
Poseban fokus želi da stavi na mlade, zdrav način života i važnost fizičke aktivnosti, što je čini drugačijom od klasične slike izbora lepote.
