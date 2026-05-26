Premijer Mađarske Peter Mađar našao se u centru pažnje zbog snimka koji nema nikakve veze sa politikom, sednicama ni zvaničnim sastancima. Ovoga puta javnost je videla njegovu mnogo opušteniju, privatnu stranu.

Na društvenim mrežama pojavio se video sa aerodroma „List Ferenc“ u Budimpešti, na kojem se vidi kako Mađar stoji na dolaznom terminalu sa velikim buketom cveća u rukama, dok čeka svoju partnerku Ilonu Sabo. Snimak se ubrzo proširio internetom i izazvao brojne komentare.

Čekao je sa cvećem u rukama

Iako je pokušao da trenutak provede što mirnije, njegovo prisustvo nije moglo da prođe neprimećeno. Putnici i prolaznici su ga prepoznali, prilazili mu i tražili fotografiju, a on je, prema snimku koji se deli na mrežama, strpljivo izlazio u susret građanima.

Nedugo zatim pojavila se Ilona Sabo, a Mađar joj je prišao sa osmehom i predao buket. Potom je uzeo njen kofer, pa su zajedno napustili aerodrom.

Snimak pokrenuo lavinu komentara

Ovaj prizor posebno je privukao pažnju jer političare javnost najčešće viđa u formalnim situacijama, na konferencijama, pregovorima i zvaničnim događajima.

Na mrežama su se nizali komentari, a mnogi su isticali da je Mađar ovim gestom pokazao džentlmensku i emotivniju stranu koju javnost nema često priliku da vidi.

Kraj priča o raskidu?

Snimak je dodatno odjeknuo i zbog ranijih spekulacija o njegovoj vezi sa Ilonom Sabo. Na društvenim mrežama i forumima ranije su se pojavljivale tvrdnje da je par navodno raskinuo, a takve priče dodatno su podgrejane komentarima korisnika Redita i Tiktoka.

Mađar je, međutim, već ranije demantovao takve navode.

„Nismo raskinuli, i sada sedi pored mene“, poručio je tada, jasno stavljajući do znanja da su glasine netačne.

