Slušaj vest

Treća sezona serije „Euforija” približava se kraju, a pretposlednja epizoda donela je obrt koji je iznenadio i najvernije gledaoce. Autor popularne HBO drame, Sem Levinson, sada je progovorio o sceni koja je pokrenula brojne rasprave na društvenim mrežama.

UPOZORENJE! SPOILER ALERT!

Džejkob Elordi kao Nejt Džejkobs u trećoj sezoni serije Euforija Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Radnja poslednje sezone prati junake nekoliko godina nakon završetka srednje škole, u trenutku kada se suočavaju sa posledicama odraslog života, loših odluka i opasnih veza. Ipak, malo ko je očekivao da će jedan od glavnih likova završiti na ovako brutalan način.

Upozorenje: tekst sadrži spojlere

Treća sezona već je donela niz napetih i kontroverznih trenutaka. Publika je komentarisala zaplet u kojem Kesi, koju igra Sidni Svini, pokreće profil na platformi OnlyFans, dok je sudbina Ru, u tumačenju Zendaje, u jednom trenutku izgledala potpuno neizvesno.

Pogledajte u galeriji eksplicitne kadrove Sidni Svini u seriji:

1/15 Vidi galeriju Sidni Svini eksplicitne scene u seriji Euforija Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia, HBO MAX / Planet / Profimedia

Ipak, scena koja je najviše odjeknula dogodila se u pretposlednjoj epizodi, kada je stradala jedna od centralnih figura serije.

Brutalan kraj Nejta Džejkobsa

Gledaoce je posebno šokirala smrt Nejta Džejkobsa, lika kojeg tumači Džejkob Elordi. Nakon što se zamerio opasnim ljudima, Nejt je živ zakopan, a jedini dotok vazduha imao je kroz cev. Njegovoj supruzi Kesi ostavljen je rok od tri dana da prikupi milion dolara kako bi ga spasla.

Kesi je, posle dramatične potrage za novcem, uspela da dođe do mesta na kojem je Nejt zakopan. Međutim, kada ga je pronašla, bilo je prekasno. Kroz cev za vazduh u improvizovani sanduk uvukla se zvečarka, koja ga je usmrtila otrovnim ujedom.

Sem Levinson objasnio zašto je izabrao takav kraj

Sem Levinson je za Esquire govorio o ovoj sceni i objasnio da ga je zanimalo kako da publici pruži osećaj pravde ili karme, ali na način koji neće biti jednostavan ni prijatan za gledanje.

„Postoji ta smešna stvar gde ja znam šta publika želi u smislu pravde ili karme. Imajući to na umu, uvek razmišljam: ‘Dobro, kako da im to pružim?’”, rekao je Levinson.

Zatim je dodao:

Pogledajte u galeriji footgrafije Džejkoba Elordija iz treće sezone serije "Euforija":

1/9 Vidi galeriju Džejkob Elordi kao Nejt Džejkobs u trećoj sezoni serije Euforija Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

„Kako da im dam ono što žele, ali da to izvedem na tako stravičan i teskoban način da, kad se napokon dogodi, publika više nije sigurna da li je to uopšte želela?”

Upravo ta moralna nelagodnost bila je, po svemu sudeći, cilj autora serije — da gledaoce natera da se zapitaju da li je kazna koju su možda priželjkivali zaista trebalo da izgleda tako.

Finale donosi još veću neizvesnost

Iako su se likovi u „Euforiji” ranije izvlačili iz situacija koje su delovale bezizlazno, Nejtova sudbina sada deluje konačno. Njegovo telo je pronađeno u poodmakloj fazi raspadanja, a do kraja sezone ostala je samo jedna epizoda.

Video: Zendeja blista na crvenom tepihu