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Na crvenim tepisima pojavljuju se glumci sa zategnutijim licem, drugačijim pogledom i znatno izmenjenim crtama, zbog čega su mnogi odmah posumnjali na nagli gubitak kilograma ili popularne lekove za mršavljenje.

Ipak, poznati estetski hirurg Teri Dubro tvrdi da iza svega stoji sasvim drugačiji trend koji je poslednjih godina sve popularniji među muškim slavnim ličnostima.

Zbog čega glumci odjednom izgledaju drugačije?

Među zvezdama čiji je izgled izazvao veliku pažnju publike našli su se Džim Keri, Metju Mekonahi i Džon Travolta.

Mnogi su nagađali da je razlog njihovog promenjenog izgleda naglo mršavljenje, ali dr Dubro smatra da bi pravi razlog mogao da bude estetski zahvat poznat kao blefaroplastika - korekcija očnih kapaka.

Prema njegovim rečima, upravo ovaj zahvat može drastično promeniti lice, naročito kod muškaraca sa izraženim i oštrim crtama.

Šta je zapravo blefaroplastika?

Blefaroplastika je estetska procedura tokom koje se uklanja višak kože oko očiju kako bi lice izgledalo odmornije, mlađe i svežije. U pojedinim slučajevima dodaje se i masno tkivo kako bi se vratio volumen i ublažile bore oko očiju.

Zbog efekta koji daje, mnogi ovaj zahvat nazivaju i "mini fejsliftingom".

Iako se smatra manje invazivnim od klasičnog zatezanja lica, cena procedure u pojedinim američkim gradovima može premašiti i 15.000 dolara.

Džim Keri Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Zašto ovaj zahvat može biti problematičan kod muškaraca?

Dr Dubro upozorava da blefaroplastika kod muškaraca može imati potpuno drugačiji efekat nego kod žena.

"To je estetski zahvat koji kod muškaraca ima najveći potencijal da promeni lice i učini ga ženstvenijim", objasnio je hirurg za Daily Mail.

Kako kaže, dovoljno je ukloniti svega nekoliko milimetara kože da bi lice dobilo potpuno drugačiji izraz.

Kod muškaraca sa naglašenim vilicama i grubim crtama, preterano zatezanje područja oko očiju može izazvati neprirodan izgled, zbog čega javnost često reaguje podeljeno.

Metju Mekonahi Foto: PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Oporavak je brz, ali posledice mogu trajati godinama

Jedan od razloga zbog kojih se slavne osobe odlučuju baš za ovaj zahvat jeste relativno brz oporavak. Za razliku od klasičnog fejsliftinga, glumci i pevači se mnogo brže vraćaju snimanjima i javnim nastupima.

Ipak, problem nastaje kada se sa korekcijama pretera.

Prema rečima dr Dubroa, posledice agresivnih estetskih zahvata mogu biti veoma dugotrajne, a lice nekada godinama ne uspe da povrati prirodan izgled.

"Nakon previše agresivne korekcije kapaka može proći veoma dugo dok lice ponovo ne izgleda normalno", upozorio je hirurg.

Džon Travolta Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Hirurg upozorava: Nisu svi stručnjaci isti

Na kraju, dr Dubro naglašava da izbor hirurga igra ključnu ulogu, posebno kada su u pitanju muškarci.

Prema njegovim rečima, stručnjaci koji postižu odlične rezultate kod žena ne moraju nužno biti najbolji izbor za muškarce sa izraženim muškim crtama lica.

Kod njih je, kako tvrdi, najvažniji mnogo suptilniji i konzervativniji pristup kako bi lice zadržalo prirodan i prepoznatljiv izgled.

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