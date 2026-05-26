Pretposlednja epizoda treće sezone serije „Euforija” ponovo je izazvala buru na društvenim mrežama. Ovoga puta u centru pažnje našla se Sidni Svini, čiji je lik Kesi dobio jednu od najkomentarisanijih scena sezone.

Epizoda, emitovana u nedelju, 24. maja, prikazuje Kesi u novom, još provokativnijem zapletu. Nakon što je u ovoj sezoni pokrenula profil na platformi OnlyFans, ona pokušava da poveća popularnost svog sadržaja, a za to koristi poznatog televizijskog glumca Dilana Rida, kojeg tumači Homer Gir.

Foto: HBO MAX

Kesi ponovo pomera granice

U spornoj sceni Kesi zavodi Dilana, a njihov susret ubrzo se pretvara u trenutak koji je eksplodirao na internetu. Iako je scena prilično eksplicitna, najveći obrt dolazi nakon toga.

Dok Dilan odlazi po čašu vode, Kesi koristi priliku da mu uzme telefon, pristupi njegovom profilu i objavi njihovu zajedničku fotografiju iz kreveta. Uz fotografiju ostavlja provokativan opis i označava svoj profil.

Već narednog jutra u priču ulazi Medi, koja je u ovoj sezoni Kesina menadžerka za OnlyFans, i saopštava joj da je objava postala viralna.

Internet ne prestaje da komentariše scenu

Kao što se često dešava sa „Euforijom”, scena je za kratko vreme počela masovno da se deli po društvenim mrežama. Fanovi serije komentarišu i Kesin potez, i način na koji serija prikazuje njenu potrebu za pažnjom, kontrolom i potvrdom.

Treća sezona već je donela niz kontroverznih trenutaka, ali ovaj zaplet dodatno je pokazao koliko je Kesi otišla daleko u pokušaju da izgradi novu verziju sebe pred publikom.

Pogledajte u galeriji fotografije Homera Gira:

Ko je Homer Gir?

Posebnu pažnju privukao je i glumac koji igra Dilana Rida. Homer Gir ima 26 godina i relativno je novo lice u svetu glume, ali dolazi iz veoma poznate porodice.

Njegovi roditelji su holivudski glumac Ričard Gir i glumica Keri Louel. Iako tek gradi svoju karijeru, uloga u „Euforiji” za njega predstavlja prvu veliku glumačku priliku nakon pojavljivanja u kratkim filmovima.

Njegov sledeći projekat je televizijska adaptacija „The Shards”, koja bi ovog leta trebalo da se prikazuje na kanalu FX.

Otkrio kakav savet dobija od slavnog oca

Homer je u jednom razgovoru za ET otkrio da od oca dobija korisne savete, ali ne isključivo o samoj glumi.

Kako je rekao, Ričard Gir mu daje „sjajne savete”, ali se oni više odnose na to kako se čovek nosi sa poslom, kako se postavlja i kako da sve funkcioniše na pozitivan način.

