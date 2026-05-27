Pokojni srpski glumac Igor Pervić imao je poznate roditelje. Majka mu je bila poznata balerina Lidija Pilipenko, a otac čuveni književnik Muharem Pervić.

Lidija Pilipenko bila je primabalerina Narodnog pozorišta u Beogradu, a kasnije i koreograf. Baletsku školu završila je u Beogradu, a kasnije se usavršavala u Londonu.

Često je igrala solističke uloge, a nastupala je u velikim gradovima širom sveta. Za svoje delo dobila je brojne nagrade.

Muharem Pervić Foto: Printscreen

Zapažene su i njene uloge u domaćim filmovima, među kojima je i kultno ostvarenje "Zvižduk u 8". Igrala je i u filmovima "Kako su se voleli Romeo i Julija" i "Formula 1".

Njegov otac Muharem Pervić školovao se u Starom Bečeju, Zrenjaninu i Beogradu, uređivao je časopise, pisao kritike i scenarije, bavio se priređivanjem izdanja velikana naše književnosti, a predsedavao je i žirijem koji je do 1985. birao najbolje domaće književnike.

Igor Pervić Foto: Dragana Udovičić

Igor Pervić preminuo je 2019. godine nakon borbe sa karcinomom jetre, u 52. godini života, dok je njegova majka Lidija Pilipenko preminula naredne godine.

Kao dete poznatih roditelja, od malena je uživao u luksuzu i sve mu je bilo na dohvat ruke, te je novca kao klinac uvek imao.

- Sva ta deca su bila iz dobrostojećih kuća, tako da smo imali dovoljan džeparac da LSD kupimo za vreme odmora. Ta moja generacija 1967. bila je veoma opičena po tom pitanju. Duvali smo lepak na času OTO-a. Dvanestoro nas je iz istog razreda, danas više od sedmoro nije živo - istakao je glumac.

Lidija Pilipenko Foto: Nemanja Nikolić

On je u intervjuu koji je dao u emisiji Vanje Bulića otvoreno pričao o svom problemu sa drogom, a otkrio je i zbog čega je prvi put uzeo heroin.

- Jednog dana se na treningu pojave moja majka i očuh. Jedan moj drug im je rekao da sam u školi duvao lepak. Tada mi je taj drug bio najveći neprijatelj, a u stvari mi je bio najbolji prijatelj. Imao sam 13-14 godina. Vozili smo se kući, povezli smo i tog mog druga, i čim je on izašao iz kola, očuh mi je zalepio takav šamar! Imao sam veliku sreću što sam imao očuha koji je sa tolikom ljubavi pristupao meni. Čovek je bio kao da sam mu iz oka ispao, a ja sam ga doveo do ludila - ispričao je Igor.

Igor Pervić u mladosti Foto: Printskrin/Instagram

Pervić je svojevremeno otvoreno govorio o svojoj zavisnosti od heroina, te ispričao kako se njegova majka s tim borila.

- Majka me je nalazila u strašnim stanjima. Dotle je dolazilo da bi me ona stavila u kola i dala mi pare za drogu jer više nije mogla da me gleda. Nisam imao više gde da se ubodem - iskreno je opisao Pervić kako su izgledali najteži trenuci kada majka Lidija nije znala šta da uradi.

