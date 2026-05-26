Pevačica i glumica Dženifer Lopezpodelila je na Instagramu niz fotografija sa prazničnog vikenda i pokazala atmosferu koja mnoge podseća na savršen početak leta - sunce, kupaći kostimi, osmesi i porodična energija.

"Dan sa ljudima koje volim"

J.Lo nije mnogo filozofirala u opisu objave.

- Provodim dan sa ljudima koje volim. Srećan Dan sećanja svima - napisala je Dženifer kratko i jasno.

A upravo ta jednostavnost privukla je pažnju fanova. Nema velike produkcije, nema crvenog tepiha - samo Dženifer u letnjem izdanju, pored bazena, sa koktelom u ruci i osmehom koji govori da joj ovakav mir baš prija.

Bikini, sunce i početak leta

Fotografije koje je objavila brzo su preplavile društvene mreže. Na jednima pozira u laganoj haljini, dok na drugima uživa kraj bazena u bikiniju i upija sunce. Cela atmosfera podseća na filmski kadar iz romantične komedije po kojoj je godinama prepoznatljiva.

Inače, Dan sećanja u Americi nije samo državni praznik posvećen poginulim vojnicima – mnogi ga smatraju i nezvaničnim početkom leta. Zato nije čudno što su bazeni, roštilji i kokteli deo cele tradicije.

Vraća se romantičnim komedijama

Osim fotografija sa odmora, Dženifer je poslednjih dana govorila i o novom poslovnom poglavlju koje je posebno raduje. Otkrila je da se vraća svom omiljenom žanru - romantičnim komedijama.

Dženifer Lopez Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

Glumica trenutno radi na filmu Office Romance, a nedavno je sa fanovima podelila i do sada neobjavljene fotografije iza kulisa kultnog filma Maid in Manhattan iz 2002. godine. Tom prilikom priznala je da je srećna što se vraća projektima po kojima je publika najviše voli.

Kokteli kao njen zaštitni znak

Fanovi su primetili i da su kokteli nezaobilazan deo njenog prazničnog vikenda, što nije slučajno. Dženifer već nekoliko godina razvija svoj brend pića "Delola", koji je lansirala kao laganiju i moderniju verziju gotovih koktela za druženja i letnje večeri.

Dženifer promoviše svoj brend pića Delola Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

I možda upravo zato njene fotografije deluju toliko "životno", nema previše glamura, ali ima ono što ljudi danas najviše vole da vide - trenutke koji izgledaju iskreno, opušteno i kao da ih je svako poželeo makar na jedan dan.

