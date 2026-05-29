Slušaj vest

Pre nego što je postala supruga britanskog prestolonaslednika i najfotografisanija žena na svetu, princeza Dajana zamišljala je potpuno drugačiju budućnost. Nije sanjala palate, titule ni kraljevske protokole. Želela je da igra. Da pleše profesionalno. Da "postigne nešto" u svetu umetnosti.

To je otkrilo pismo koje je napisala sa svega 17 godina, a koje je nedavno ponovo dospelo u javnost. U nekoliko jednostavnih rečenica vidi se tinejdžerka koja još nema predstavu da će ubrzo postati globalna ikona, žena čiji će svaki pokret pratiti milioni ljudi. I upravo zato ovo pismo danas deluje gotovo potresno - jer pokazuje koliko je život princeze Dajane mogao da izgleda drugačije.

Odrastala blizu kraljevske porodice

Iako je rođena u aristokratskoj porodici Spenser, njeno detinjstvo nije imalo mnogo veze sa glamuroznom slikom koju ljudi danas povezuju sa njom. Roditelji su joj imali buran brak, razvod je bio veoma bolan, a majčin odlazak ostavio je dubok trag na Dajanu još dok je bila devojčica.

Emotivna nesigurnost pratila ju je gotovo celog života.

princeza Dajana Foto: AG/PersonaStars/CapitalPictures / Capital pictures / Profimedia

Porodica Spenser živela je blizu Sandringama, kraljevskog imanja, pa je Dajana od malena bila u kontaktu sa članovima monarhije. Kao dete igrala se sa princem Endrjuom, a kraljevski krugovi bili su prisutni u njenom životu mnogo pre nego što je upoznala kralja Čarlsa III kao budućeg supruga. Ipak, ništa nije nagoveštavalo da će upravo ona postati lice moderne monarhije.

"Stidljiva Dajana" zapravo je bila nesigurna

Britanski tabloidi godinama su je predstavljali kao "Shy Di" - nežnu, povučenu i krhku devojku. Ali iza tog nadimka krila se mnogo složenija ličnost.

Ljudi koji su je poznavali govorili su da je bila izuzetno emotivna, intuitivna i željna ljubavi. Istovremeno, mučila ju je ogromna nesigurnost i konstantna potreba za prihvatanjem.

U školi nije briljirala. Dvaput je pala završne ispite, zbog čega su je pojedini aristokratski krugovi kasnije potcenjivali. Međutim, ono što nije imala u akademskom smislu, imala je u kontaktu sa ljudima. Ljudi su joj verovali gotovo trenutno.

I upravo će je ta osobina kasnije učiniti neuporedivo bližom javnosti nego što je to bio slučaj sa bilo kojim članom kraljevske porodice pre nje.

Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

Dadilja i pomoćnica u vrtiću

Jedan od detalja koji danas deluje gotovo neverovatno jeste činjenica da je Dajana pre udaje imala sasvim obične poslove. Radila je kao dadilja, čistila stanove i pomagala u vrtiću. U svetu britanske aristokratije osamdesetih to je bilo gotovo nezamislivo za buduću kraljevsku nevestu.

Ali upravo ta "običnost" učinila ju je toliko drugačijom. Nije delovala kao neko ko je odrastao iza zatvorenih vrata palate. Ljudi su u njoj videli nekoga ko razume svakodnevni život.

Čarls prvo bio sa njenom sestrom

Jedan od najbizarnijih detalja kraljevske istorije jeste činjenica da je kralj Čarls IIInajpre izlazio sa Dajaninom starijom sestrom Sarom Spenser. Dajana je tada imala samo 16 godina.

Kasnije će Čarls u čuvenom intervjuu povodom veridbe opisati mladu Dajanu kao "veselu, zabavnu i punu života", ali već se tada moglo primetiti da između njih nije postojala prava emotivna povezanost.

Najpoznatiji trenutak iz tog intervjua ostao je gotovo u domenu proročanstva. Na pitanje novinara da li su zaljubljeni, Dajana je odmah odgovorila: "Naravno."

princeza Dajana, kralj Čarls Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

Čarls je dodao: "Šta god značilo biti zaljubljen."

Bajka koja se raspala i pre venčanja

Njihovo venčanje 1981. godine gledali su milioni ljudi širom sveta. Haljina princeze Dajane postala je modna istorija, a mediji su od nje napravili savršenu princezu iz bajke. Ali iza kulisa stvari su izgledale potpuno drugačije.

Princeza Dajana u venčanici Foto: PA, PA Images / Alamy / Profimedia

Dajana je kasnije priznala da je bila prestravljena pre venčanja i da je već tada osećala koliko je Kamilа Parker Bouls i dalje prisutna u Čarlsovom životu. Usamljenost, pritisak i konstantni medijski progon počeli su veoma brzo da je guše.

Žena koja je promenila monarhiju

Ipak, upravo tada događa se nešto što niko nije očekivao: Princeza Dajana postaje veća od same monarhije. Ljudi su je obožavali.

Princeza Dajana tokom intervjua za BBC Panorama Foto: BBC / Planet / Profimedia

Nije se ponašala kao klasična princeza. Grlila je obolele od side u vreme kada su ih se mnogi plašili. Vodila je Vilijama i Harija u zabavne parkove. Govorila je o mentalnom zdravlju mnogo pre nego što je to postalo društveno prihvatljivo.

Unela je emociju u instituciju koja je decenijama insistirala na hladnoj distanci. I upravo zato je javnost nikada nije doživljavala samo kao princezu. Bila je nešto mnogo ličnije.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Princ Čarls i princeza Dajana