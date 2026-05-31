Osnivač popularne mreže za komunikaciju Telegram milijarder Pavel Durov, planira da svoje ogromno bogatstvo, koje dostiže cifru od 20 milijardi evra, raspodeli na nesvakidašnji broj naslednika. Iako zvanično ima šestoro dece sa tri različite žene, veruje se da je on biološki otac više od stotinu dece širom planete, pošto je godinama bio aktivan davalac sperme u desetak država.

U razgovoru za francuski list "Le Point", on je naglasio da će svi njegovi potomci imati identična prava na nasledstvo, bez obzira na to kako su začeti.

"Sva ta deca su moja i sva će imati ista prava. Ne želim da se nakon moje smrti međusobno sukobljavaju", poručio je ovaj tehnološki magnat.

Nasledstvo pod strogim uslovima

Ipak, put do milijardi neće biti lak niti brz. Durov je doneo odluku da niko od njegovih naslednika ne može raspolagati novcem u naredne tri decenije. Njegova namera je da ih primora da se sami izbore za svoje mesto pod suncem, razvijaju sopstvene talente i postanu samostalni ljudi koji ne čekaju gotov novac na računu.

"Želim da žive kao obični ljudi, da sami izgrade svoje živote, da nauče da veruju sebi, da budu sposobni da stvaraju, a ne da zavise od bankovnog računa", istakao je on.

Informacije o njegovom brojnom potomstvu postale su javne nakon što je Ruskinja Irina Bolgar, koja trenutno boravi u Švajcarskoj, otkrila za ruski "Forbes" da je on otac njeno troje dece. Ona je priložila i dokaze u vidu zajedničkih fotografija dece rođene u Sankt Peterburgu koja nose očevo prezime. Pored nje, Durov se u javnosti često viđa i sa Julijom Vavilovom.

Put od "ruskog Zakerberga" do egzila u Dubaiju

Rođen u Rusiji, Durov je deo mladosti proveo u Italiji, da bi se kasnije vratio u domovinu gde mu je otac radio kao profesor. Već sa 21 godinom pokrenuo je društvenu mrežu VKontakte (VK), koja je bila ruski pandan Fejsbuku. Zbog sukoba sa tamošnjim vlastima i odbijanja da preda privatne podatke korisnika, napustio je zemlju 2014. godine. Iz te potrebe za potpunom privatnošću rodio se Telegram, aplikacija koja danas broji preko milijardu korisnika.

Nakon lutanja po evropskim i američkim metropolama, skrasio se u Dubaiju. Poseduje pasoše Francuske i Ujedinjenih Arapskih Emirata i ostaje neprikosnoveni vlasnik svoje kompanije.

Pravni problemi i povratak u Emirate

Prošle godine, Durov se našao u centru skandala kada su ga francuski organi reda zadržali zbog sumnje da se njegova platforma koristi za teška krivična dela, uključujući prevare i distribuciju zabranjenih materijala. Kako prenosi Dejli Mejl, on je u proleće 2024. godine odbacio sve optužbe kao neosnovane i vratio se u svoj dom u Dubaiju.

