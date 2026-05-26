Britanski glumac Tom Hardi ponovo se našao pod lupom javnosti, i to zbog tvrdnji da se iza kulisa serije "MobLand" (Mafija u ratu) dogodila prava drama. Strani mediji pišu da se zvezda filmova „Početak”, „Pobesneli Maks: Autoput besa” i „Povratnik” navodno neće vratiti u treću sezonu popularne kriminalističke serije, u kojoj glumi sa Helen Miren i Pirsom Brosnanom.

Iako Hardi važi za jednog od najmoćnijih glumaca svoje generacije, njegovu karijeru godinama prati i glas da je težak saradnik. Sada su se ponovo pojavile tvrdnje o navodnim tenzijama na setu, kašnjenjima, nesuglasicama sa produkcijom i problemima sa delom ekipe.

Navodno izbačen iz serije posle sukoba sa produkcijom

Prema pisanju američkih i britanskih medija, Hardi navodno neće biti deo treće sezone serije „MobLand”, ukoliko ona bude nastavljena u tom pravcu. Kao razlog se pominju sukobi iza kulisa, pre svega sa produkcijom i kreativnim timom.

Izvori na koje se pozivaju strani portali tvrde da je glumac kasnio na snimanja, pokušavao da menja dijaloge bez dogovora i davao sugestije koje nisu bile deo planiranog procesa rada. Takođe se navodi da su tenzije rasle kako je serija sve više postajala ansambl projekat, sa većim prostorom za likove koje tumače Helen Miren i Pirs Brosnan.

Zvanične potvrde od Hardija, Paramounta ili studija 101, međutim, za sada nema.

Pominje se i napet odnos sa Helen Miren

Helen Miren

Posebnu pažnju privukle su tvrdnje da je navodno došlo i do zahlađenja odnosa između Hardija i Helen Miren, jedne od najcenjenijih britanskih glumica. Insajderi tvrde da je Miren, poznata po profesionalnom odnosu prema poslu, bila sve manje tolerantna prema njegovom ponašanju na setu.

„Helen je vrhunska profesionalka i sve ju je više frustriralo Tomovo ponašanje. Kasnio je na snimanja i ponašao se kao da je kralj seta”, tvrdi izvor na kojeg se pozivaju strani mediji.

Burna prošlost koja ga prati godinama

Tom Hardi

Tom Hardi nikada nije krio da je njegov život pre velikog uspeha bio daleko od mirnog. Iako je odrastao u dobrostojećoj porodici u Sariju, kao sin pisca Edvarda Hardija i umetnice En Hardi, vrlo rano je počeo da upada u probleme.

Jednom prilikom je priznao da je bio „mnogo više od nestašnog klinca”, a kasnije je otvoreno govorio o zavisnosti od alkohola i droge, problemima sa zakonom i periodu u kojem je, kako je sam govorio, potpuno izgubio kontrolu.

Još kao tinejdžer počeo je da pije, a kasnije je upao u ozbiljnu zavisnost. Iz privatne škole izbačen je zbog krađe, a imao je i sukobe sa zakonom, uključujući hapšenje zbog krađe automobila.

- U potpunosti sam izgubio kontrolu i imao sam sreće što nisam završio u zatvoru ili mrtav, jer sam išao upravo ka tome - priznao je ranije za strane medije.

Tom Hardi na crvenom tepihu

Prekretnica posle kolapsa u Londonu

Najmračniji period njegovog života kulminirao je 2003. godine, kada je posle višednevnog konzumiranja droge kolabirao u Londonu. Nakon toga otišao je na rehabilitaciju i započeo psihoterapiju.

- Morao sam nešto da izgubim. Ponekad moraš da izgubiš nešto što ti je važnije od alkohola - rekao je glumac jednom prilikom.

Posle lečenja uspeo je da se vrati glumi i izgradi impresivnu karijeru. Uloge u filmovima „Početak”, „Mračni vitez: Povratak”, „Pobesneli Maks: Autoput besa” i „Povratnik” donele su mu svetsku slavu, nominaciju za Oskara i status jednog od najtraženijih britanskih glumaca.

Nije prvi put da se piše o tenzijama na setu

Tom Hardi na crvenom tepihu

Ovo nije prvi put da se uz Hardijevo ime pominju problemi tokom snimanja. Najpoznatiji slučaj dogodio se tokom rada na filmu „Pobesneli Maks: Autoput besa”, kada je njegov odnos sa Šarliz Teron bio veoma napet.

Njih dvoje su kasnije otvoreno govorili o teškoj atmosferi na setu, a Hardi je priznao da tada nije bio partner kakav je trebalo da bude.

- Bio sam izvan svoje dubine na mnogo načina. Ono što je Šarliz trebalo bio je bolji i iskusniji partner – rekao je glumac kasnije.

