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Zvezda filmova "Đavo nosi Pradu" i "Jadnici" En Hatavej nije neko ko će često u intervjuima pričati o svom privatnom životu, ali je sada napravila izuzetak i podelila da je čak deset godina praktično bila slepa na jedno oko.

Krivac za to je, kako je objasnila, rani oblik katarakte, ali je oskarovka uspela da reši ovo stanje operacijom.

O svemu je govorila tokom gostovanja u emisiji Popcast magazina New York Times, u kojoj je priznala koliko joj je problem s vidom uticao na svakodnevni život.

– Toliko mi je uticalo na vid da sam praktično bila zakonski slepa na levo oko i na kraju sam morala na operaciju – rekla je glumica.

En Hatavej Foto: M10s / imago stock&people / Profimedia

En Hatavej je objasnila da dugo nije bila svesna koliko joj se stanje pogoršalo, sve dok nakon zahvata nije konačno videla normalno.

– Nisam ni shvatala koliko je loše postalo dok konačno nisam ponovo mogla da vidim ceo spektar – prisetila se ona.

Njeno priznanje izazvalo je veliko iznenađenje među fanovima, posebno zato što je tokom tih godina snimila brojne uspešne filmove, a nikada javno nije govorila o zdravstvenom problemu.

Glumica danas kaže da potpuno drugačije doživljava vid i svakodnevne stvari koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo.

– Danas zaista cenim mogućnost da vidim, jer imam osećaj da je pravo čudo to što se svakog jutra probudim i vidim na način na koji sada vidim – rekla je.

1/5 Vidi galeriju En Hatavej Foto: John Salangsang/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Dodala je i da pre nekoliko decenija ovakav zahvat verovatno ne bi bio dostupan osobama poput nje.

– Pre dve generacije ovakva operacija verovatno ne bi bila opcija za nekoga poput mene – istakla je glumica.

Hatavej je u emisiji promovisala svoj novi film "Majka Meri" (Mother Mary), u kojem tumači pop zvezdu Meri. Film prati njen susret sa nekadašnjom najboljom prijateljicom i bivšom kostimografkinjom uoči velikog povratničkog nastupa.

Glumica je nedavno otkrila i da je kantautorka Tejlor Svift bila jedna od inspiracija za projekat, jer je reditelj Dejvid Lauri veliki fan popularne pevačice.

Šta je zapravo katarakta?

Katarakta se uglavnom lako prepoznaje, a predstavlja zamućenje prirodnog sočiva oka zbog kog vid postaje mutan, zamagljen ili manje oštar.

Najčešće se javlja kod starijih osoba, ali može da se razvije i ranije, što se naziva ranom ili preuranjenom kataraktom.

Šta je katarakta? Foto: Shutterstock

Simptomi katarakte mogu da budu:

- zamagljen vid,

- slabije raspoznavanje boja,

- osetljivost na svetlost i odsjaj,

- otežano gledanje noću i

- osećaj kao da osoba gleda kroz maglu.

Katarakta je jedan od najčešćih uzroka slabljenja vida u svetu, ali se danas veoma uspešno leči operacijom, pri kojoj se zamućeno sočivo uklanja i zamenjuje veštačkim.

Ukoliko se pak ne leči, može da dovede do teškog gubitka vida, pa čak i slepila. Ipak, zahvaljujući savremenim operacijama koje spadaju među najbezbednije oftalmološke procedure, većina pacijenata nakon zahvata ponovo normalno vidi i vrlo brzo se vraća svakodnevnim aktivnostima.

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