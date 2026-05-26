Poznata tragačica iz popularnog kviza "Potera" koji se emituje na nacionalnoj televiziji, Milica Jokanović, poznatija kao "princeza od znanja", priredila je pravo iznenađenje publici i učesnicima kada je u najnovijem izdanju emisije odlučila da pokaže svoje vokalne sposobnosti.

Muzički trenutak pred tablom

Dok se jedan od takmičara pripremao za odlučujući duel sa Milicom ispred čuvene table, tragačica je iznenada zapevala numeru "Dust in the wind". Njen neočekivani nastup naišao je na simpatije takmičara i prisutnih u studiju, ali ne i na odobravanje domaćina emisije. Voditelj Jovan Memedović nije krio svoje kritičko mišljenje, prokomentarisavši kratko u šali: "Čuje se falš".

Predlog za najveće muzičko takmičenje

Uprkos opasci svog kolege, Milica se nije dala obeshrabriti, pa je i u nastavku snimanja još jednom pustila glas. Njen nastup izazvao je toliku pažnju da se oglasio i zvanični kanal kviza "Potera" na društvenim mrežama. Uz snimak njenog pevanja, objavljena je šaljiva poruka: "Predlog za predstavnika na Pesmi Evrovizije".

Ovaj nesvakidašnji momenat pokazao je opušteniju stranu stroge tragačice, potvrđujući da "Potera" pored znanja nudi i odličnu zabavu za široki auditorijum.

Pogledajte video: Insert iz kviza Potera