Slušaj vest

Vest da glumac Rej Romano godišnje zarađuje čak 18 miliona dolara (oko 16,6 miliona evra) samo od repriza serije "Svi vole Rejmonda" nedavno je postala viralna i ponovo otvorila raspravu o tome kako glumci zarađuju dugo nakon završetka snimanja. Iako je reč o impresivnom iznosu, Romanov slučaj samo je jedan od najpoznatijih primera sistema tantijema u televizijskoj industriji.

Rej Romano, zvezda serije Svi vole Rejmonda Foto: LUCY NICHOLSON / AFP / Profimedia

Rej Romano i milioni od repriza

Serija "Svi vole Rejmonda" prikazivala se od 1996. do 2005. godine, a Rej Romano nije bio samo glavna zvezda nego i jedan od izvršnih producenata. Upravo mu je ta dvostruka uloga omogućila da ugovori vlasnički udeo u seriji, zbog čega danas zarađuje znatno više od repriza nego ostatak glumačke ekipe.

I drugi glumci iz serije, poput Patriše Hiton i Breda Gareta, i dalje dobijaju značajne iznose od tantijema, kao i naslednici pokojne Doris Roberts. Izuzetak je Piter Bojl, koji je preminuo pre postizanja novog dogovora o raspodeli prihoda.

Kako zapravo funkcionišu tantijeme?

Tantijeme su dodatne isplate koje glumci i drugi članovi produkcije dobijaju svaki put kada se film ili serija ponovo prikazuju. To uključuje televizijske reprize, kablovske kanale, DVD izdanja i striming platforme.

Koliko će neko zaraditi zavisi od više faktora, među njima o originalnom ugovoru, popularnosti projekta i načinu distribucije sadržaja. Uslovi se najčešće pregovaraju kroz sindikat glumaca SAG-AFTRA.

Foto: printscreen YT

"Prijatelji" su i dalje među najvećim rekorderima

Slučaj Reja Romana nije usamljen. Glumačka postava serije "Prijatelji" i danas se smatra jednim od najpoznatijih primera ogromne zarade od repriza. Šest glavnih glumaca navodno godišnje zaradi oko 20 miliona dolara (oko 18,5 miliona evra) zahvaljujući udelu u prihodima od emitovanja serije.

Procenjuje se da "Prijatelji" studiju Warner Bros. i dalje donose oko milijardu dolara godišnje (oko 924 miliona evra).

Foto: Profimedia

Velike iznose od repriza godinama zarađuju i zvezde serija "Teorija velikog praska" i "Sajnfeld". Džeri Sajnfeld veliki deo svog bogatstva, procenjenog na oko 950 miliona dolara (oko 878 miliona evra), duguje upravo vlasničkom udelu u seriji.

Glumac Sem Voterston, poznat po seriji "Red i zakon", jednom je rekao da su mu tantijeme "znatno olakšale život" i opisao ih kao ključan deo zarade glumaca.

Većina glumaca dobija tek nekoliko dolara

Ipak, ogromni iznosi koje zarađuju najveće zvezde daleko su od stvarnosti većine glumaca. Mnogi od njih od repriza dobijaju tek nekoliko dolara, a ponekad i samo nekoliko centi.

Upravo je to bilo jedno od glavnih pitanja tokom velikog štrajka sindikata SAG-AFTRA 2023. godine. Tada su brojni glumci na društvenim mrežama objavljivali fotografije simboličnih čekova kako bi pokazali koliko malo zarađuju od striminga i repriza.

Iako je nakon štrajka postignut novi dogovor koji je donekle poboljšao isplate sa striming servisa, sistem tantijema i dalje je najisplativiji za najveće zvezde televizijske industrije.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Dragan Marinković Maca beži od medija na aerodromu