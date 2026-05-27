Zvezda kultne serije "Seks i grad", Sintija Nikson, emotivnom objavom na Instagramu obeležila je 14. godišnjicu braka sa suprugom Kristin Marinoni.

"Moja supruga Kristin i ja zajedno smo već 22 godine, ali danas slavimo 14. godišnjicu braka", napisala je 60-godišnja glumica koju publika najbolje pamti kao Mirandu Hobs. Uz nekoliko zajedničkih fotografija, Nikson je priznala kako joj je ljubav sa Kristin promenila život.

Ljubav koja je promenila sve

"Zaljubiti se u Kristin bila je najbolja stvar koju sam ikad učinila - odmah nakon toga što smo dobile decu", poručila je glumica.

Sintija iz prethodne veze sa Denijem Mozesom ima dvojicu sinova, Sefa i Čarlsa, dok sa suprugom Kristin odgaja 15-godišnjeg sina Maksa. Objava je brzo prikupila brojne reakcije obožavalaca i slavnih prijatelja. Rouzi O'Donel čestitala im je godišnjicu, a kolega iz serije "Seks i grad" Mario Kantone napisao je: "Srećna godišnjica obema! Puno ljubavi i još mnogo zajedničkih godina."

Put do bračne ravnopravnosti

Nikson i Marinoni zajedno su od 2003. godine, a veridbu su objavile 2009. Venčale su se 2012., nakon što je istopolni brak legalizovan u saveznoj državi Njujork. Glumica je ranije otvoreno govorila o tome koliko joj je trebalo hrabrosti da javno prizna vezu. U jednom intervjuu otkrila je kako su joj savetovali da ljubavni život drži podalje od javnosti kako ne bi ugrozila karijeru.

Danas, više od dve decenije nakon početka njihove veze, Sintija i Kristin važe za jedan od najstabilnijih i najomiljenijih parova američke javne scene.

