Glumica Sidni Svini, čiji lik Kesi u seriji "Euforija" ima neke od najeksplicitnijih scena, otkrila je kako je njen otac reagovao kada je bez pripreme pogledao kontroverznu seriju. U najnovijim epizodama treće sezone, koje su gledaoce ostavile bez daha, Svini se u jednom trenutku pojavila potpuno gola, a provokativna priroda njene uloge razlog je zašto neki članovi njene porodice nisu žurili s gledanjem, piše Unilad.

Iako je njena majka bila upućena u sadržaj serije jer ju je posećivala na setu, 28-godišnja glumica otkrila je u razgovoru za emisiju "Sunday Today" još 2023. godine da oca nije nimalo pripremila. Ispričala je kako su on i deda odlučili da pogledaju seriju bez njenog znanja.

"Tata i deda su ugasili televizor"

"Moja majka me više puta posetila na setu pa je znala o čemu se radi u priči", rekla je Svini. "S tatom uglavnom ne pričam o poslu. I tako je on odlučio da pogleda 'Euforiju' bez da mi išta kaže, i to sa svojim roditeljima."

Na pitanje voditelja kako su reagovali, glumica je odgovorila: "Tata i deda su ugasili televizor i otišli. Ali moja baka, ona mi je velika podrška. Velika je obožavateljka." Svini je dodala kako baku često vodi sa sobom na snimanja širom sveta, te joj ponekad obezbedi i statiranje u projektima na kojima radi.

Kontroverze treće sezone

Lik Kesi bio je u fokusu mnogih kontroverznih trenutaka u "Euforiji", ali nisu svi uključivali samo nju. Najnovija sezona donela je i smrt jednog od glavnih likova, a pažnju je privukla i scena u kojoj je Džuls, koju glumi Hanter Šafer, mumificirana na zahtev svog "sugar daddyja" Elisa.

Sidni Svini na premijeri 3 sezone serije Euforija

Prikaz takozvanog "mumifikacijskog fetiša", koji podrazumeva seksualno zadovoljstvo postignuto umotavanjem, podstakao je osobe koje se bave seksualnim zdravljem da izdaju upozorenja. Seksualna edukatorka Džidži Engl pozvala je ljude koji to žele da isprobaju da to rade bezbedno i uz potpuni pristanak.

"Ako ste novi u tome, bolje je da sve bude labavije, omot nikada ne sme da stiska telo", savetovala je. "Pobrinite se da lice uopšte ne bude obmotano i imajte u blizini bezbedne makaze u slučaju da osobu morate vrlo brzo da oslobodite."

