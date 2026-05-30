Glumac Itan Supli, kojeg publika najviše pamti kao Rendija iz serije „Zovem se Erl”, danas je gotovo neprepoznatljiv u odnosu na period kada je bio na vrhuncu popularnosti. Povodom 50. rođendana ponovo je privukao pažnju javnosti, ali ne zbog nove uloge, već zbog neverovatne životne transformacije.

Tokom godina uspeo je da izgubi više od 130 kilograma, ali njegov put nije bio ni jednostavan ni glamurozan. Iza fotografija na kojima danas izgleda snažno i zdravo kriju se decenije borbe sa gojaznošću, zavisnostima, vraćanjem kilograma, bolnim operacijama i trenucima u kojima je, kako je sam priznao, jedva funkcionisao.

U najtežem periodu imao je 250 kilograma

Supli je otvoreno govorio o tome da je u najtežem periodu života dostigao čak 250 kilograma. Tada se, kako je priznao, svakodnevno suočavao sa fizičkim bolom, otežanim disanjem i osećajem da mu sopstveno telo više ne dozvoljava normalan život.

Hodanje mu je predstavljalo napor, u automobilima je morao da koristi produžetak za sigurnosni pojas, a gotovo nijedan običan dnevni zadatak nije mogao da obavi bez iscrpljivanja.

- Bio sam nesrećan i fizički potpuno iscrpljen. Dugo sam imao stav da se svet treba prilagoditi meni, a onda sam shvatio da se to nikada neće dogoditi - rekao je glumac u jednom intervjuu.

Kilogrami su se stalno vraćali

U pojedinim fazama spuštao se na oko 100 kilograma,da bi se zatim ponovo vraćao na ekstremnu težinu. Danas održava oko 118 kilograma, ali priznaje da je do stabilnosti došao tek kada je prestao da traži brza rešenja.

Razgovor u avionu koji mu je promenio život

Jedan od trenutaka koji pamti kao prelomni dogodio se tokom razgovora sa glumcem Džimom Kavizelom, zvezdom filma „Pasija”. Njih dvojica sedeli su zajedno u avionu, a Kavizel mu je tada vrlo direktno rekao da nije svestan koliko ozbiljno ugrožava svoje zdravlje.

Posle toga počeo je da razmišlja o stvarima koje su mu do tada bile svakodnevica, a zapravo su pokazivale koliko mu je život postao težak. 

Porodica mu je bila najveća motivacija

Veliku snagu pronašao je u porodici. Supruga Brendi Luis i deca bili su razlog zbog kojeg je odlučio da mora da promeni život iz korena. Glumac je iskreno priznao da njegov brak verovatno ne bi opstao da nije krenuo tim putem.

Od ekstremnih dijeta do brutalnih treninga

Tokom godina isprobao je različite režime ishrane i treninga. Bilo je perioda kada je išao u krajnost, pa je procenat masnog tkiva uspeo da spusti na samo devet odsto. Tada je, prvi put u životu, video definisane trbušne mišiće.

Trenirao je izuzetno naporno, odradio čitav maraton na spravi za veslanje i podizao više od 180 kilograma na benč presu.

Posle mršavljenja usledile su teške operacije

Veliki gubitak kilograma doneo je i novu muku — višak kože. Supli je govorio da se zbog toga osećao gotovo jednako nesigurno kao i ranije. Koža na stomaku visila mu je poput „pregače”, pa je morao na operacije uklanjanja viška kože.

Prvi zahvat, 2008. godine, bio je izuzetno težak. Tokom operacije izgubio je veliku količinu krvi i primio šest transfuzija. Oporavak je dodatno zakomplikovao pad posle operacije, zbog kojeg se rana ponovo otvorila.

Lekari ga nisu mogli odmah ponovo zašiti zbog rizika od infekcije, pa je mesecima bio na jakim antibioticima i posebnoj terapiji za zarastanje rana.

Morao je još jednom da krene ispočetka

Dve godine kasnije ponovo je vratio veliki broj kilograma. Ipak, nije odustao. Još jednom je krenuo od početka i izgubio oko 80 kilograma.

Nakon druge operacije uklanjanja kože 2012. godine oporavak je bio lakši, ali se borba nastavila. Jo-jo efekat ga je pratio godinama, pa je do 2016. ponovo imao skoro 180 kilograma.

Pravu promenu doneo je tek održiv način života

Kao veliku prekretnicu navodi 2018. godinu. Tada je konačno prestao da juri brze dijete, stroga pravila i kratkoročna rešenja. Umesto toga, fokusirao se na ono što ranije nije dovoljno poštovao - doslednost, disciplinu i navike koje može da održava godinama.

Govorio je i o tome da je njegova zavisnost od hrane bila vrlo slična zavisnosti od alkohola i droge, sa kojima se takođe borio. Razlika je, kako kaže, u tome što se od hrane čovek ne može potpuno skloniti.

– Godinama sam tražio brza rešenja i krivio ugljene hidrate ili dijete, a onda sam shvatio da problem nije u hrani, nego u mom ponašanju i navikama. Hranu sam koristio kako bih se umirio, baš kao što sam nekad koristio alkohol i droge – priznao je.

