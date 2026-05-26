Slušaj vest

Holivudski glumac Rasel Krou našao se u centru pažnje nakon što je društvenim mrežama počeo da kruži snimak njegovog susreta sa fanovima ispred hotela u Parizu. Zvezda filma „Gladijator” boravila je u Francuskoj zbog Rolan Garosa, a ispred hotela ga je dočekala grupa ljudi koja je želela autogram i fotografiju.

Međutim, situacija je u jednom trenutku postala napeta, pa je Krou odlučio da sam uvede red. Glumac je okupljenima jasno poručio da se ne guraju, da ostanu na mestu i da će on prići njima.

„Ne gurajte se, ja ću doći do vas”

Na snimku koji se brzo proširio internetom vidi se kako Krou pokušava da smiri okupljene ispred hotela. Nije želeo da ga okruže niti da blokiraju prolaz drugim gostima, pa im je strogo objasnio pravila.

– Slušate li me? Ostanite tu gde jeste, nemojte da se gurate ka meni. Ja ću doći do vas. Dajte svima prostora – rekao je glumac.

Zatim je dodao da će otići ukoliko se neko bude ponašao nepristojno.

– Čim neko počne da se ponaša kao kreten, ja odlazim. Jasno? – poručio je Krou.

Ipak, uprkos oštrom tonu, glumac je nakon toga prišao okupljenima i potpisivao autograme.

Glumac nije ćutao na medijske napise

Rasel Krou i Britni Terio u Parizu tokom boravka na Rolan Garosu Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

Nakon što su pojedini mediji njegov nastup opisali kao „ispad” i „gubljenje živaca”, Krou se oglasio na mreži X i odbacio takvo tumačenje događaja. Poručio je da je reč o klikbejtu i naglasio da su fanovi ipak dobili ono zbog čega su došli.

– Klikbejt. Svi su dobili autogram i selfi, prolaz do hotela ostao je slobodan za goste, a ja sam ipak stigao na aerodrom na vreme. Jedan čovek, bez obezbeđenja. Rešeno. U čemu je vaš problem? – napisao je glumac.

U Parizu bio sa devojkom

Krou je ovih dana viđen i na tribinama Rolan Garosa, gde je pratio mečeve u društvu partnerke Britni Terio. Njihova veza već godinama privlači pažnju javnosti, naročito zbog razlike u godinama.

Rasel Krou i Britni Terio u Parizu tokom boravka na Rolan Garosu Foto: David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia