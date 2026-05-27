Frančeska Skorseze, najmlađa ćerka proslavljenog reditelja Martina Skorsezea, postala je miljenica javnosti kada je na društvenim mrežama krenula da objaljuje smešne snimke sa ocem.

Javnost je bila oduševljena što može da vidi drugu stranu reditelja koji je ostvario brojne saradnje s Leonardom Dikapriom, ali sada, kada je Frančeska dobila ulogu u seriji - nastao je haos.

Frančeska Skorseze, Martin Skorseze Foto: CCNYC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Najmlađa ćerka Martin Scorsese, Frančeska Skorsese, uzvratila je internet trolovima koji su ostavljali uvredljive komentare o njenom izgledu.

Frančeska (26) je u videu objavljenom na Tiktoku otkrila da je dobila ulogu u drugoj sezoni serije "Mr. & Mrs. Smith" otkrila da je bila zatrpana talasom mržnje i uvreda.

"To su neki od najgorih komentara koje sam ikada videla o sebi", rekla je ona, objašnjavajući da je navikla na kritike zbog toga što je nepo beba“,ali da je količina mržnje sada dostigla nivo kakav ranije nije doživela.

"Razumem, znam da su mi neka vrata otvorena", rekla je govoreći o tome što joj je Skorseze otac. "I dalje pokušavam da radim, da se trudim, da budem strastvena i da stvaram. Ali mislim da ste veoma, veoma tužna osoba ako idete po tuđim profilima i tražite negativnost", dodala je.

Frančeska je potom ponovila neke od brutalnih komentara koje je dobijala — ljudi su je nazivali debelom i ružnom, a neki su je čak upoređivali sa frižiderom i Mis Pigi.

"Shvatam - nisam najlepša devojka na svetu. Nisam ni najmršavija. Bucmasta sam, znam to. Ali kakve to veze ima?" upitala je.

Otkrila je i da je već obrisala X (nekadašnji Twitter) zbog negativnosti i loših komentara koje je tamo doživljavala, ali da sada oseća kako TikTok postaje isto takvo mesto.

"Ima toliko trolova i botova i ljudi koji samo žele nekome da upropaste dan ili da učine da se oseća kao go*no", rekla je i dodala da se godinama suočava sa mržnjom zbog toga što ima toliko slavnog oca.

