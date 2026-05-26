Slušaj vest

Tvorci serije "Stranger Things", Met i Ros Dafer, poručili su obožavaocima da će jednog dana otkriti šta se dogodilo sa Eleven, ali čini se da će publika na taj odgovor morati da čeka čak dve decenije. Dok fanovi i dalje analiziraju kraj priče za likove kao što su Majk, Dastin, Maks i Stiv, kreatori serije odbijaju da daju jasan odgovor na jedno od najvećih pitanja finala, IGN.

Braća Dafer, autori serije Stranger things Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Poslednja epizoda pete sezone, prikazana 31. decembra 2025. godine, završila je priču junakinje sa telekinetičkim moćima, koju glumi Mili Bobi Braun, na veoma dvosmislen način. Glavni likovi odlučuju da "veruju" da je Eleven i dalje negde napolju, nakon što se činilo da se žrtvovala kako bi spasila svoje prijatelje.

Obećanje za 20 godina

Braća Dafer govorila su o završetku popularne Netflix serije tokom gostovanja u podkastu "Happy, Sad, Confused" voditelja Džoša Horovica. Na pitanje hoće li obožavaoci ikada dobiti konkretan odgovor o sudbini Eleven, Ros Dafer se našalio.

"Ako za 20 godina budemo pričali o "Stranger thingsu"... Nadam se da će ljudima i tada biti stalo do serije. To bi bilo sjajno. A tada ću reći apsolutno sve", izjavio je on.

Horovic je na to uzvratio u šali: "Dogovoreno - ekskluziva za "Happy, Sad, Confused" za 20 godina, ako još budem živ."

Pogledajte u galeriji kadrove iz četvrte sezone:

1/5 Vidi galeriju Stranger Things 4 Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Teorije o otkucajima srca

Tokom intervjua, braća Dafer osvrnula su se i na brojne teorije obožavalaca. Jedna od najpopularnijih tiče se zvuka nalik otkucajima srca koji se čuje tokom finala. Met Dafer priznao je da je u scenariju zaista bilo navedeno da zvuk treba da podseća na otkucaje srca, ali nije hteo da potvrdi da to automatski znači da je Eleven preživela.

"U scenariju piše da treba da zvuči kao otkucaj srca, ali zapravo je u pitanju zvuk cigle samo veoma izobličen. Ali da, može se protumačiti i na taj način. Zapravo je i bilo zamišljeno da se možda može tako interpretirati," objasnio je.

Reakcija na mišljenje glumaca

Autori su se dotakli i izjava članova glumačke ekipe, uključujući Kejleba Maklohlina, Sejdi Sink i Gejtena Mataraza, koji su u ranijim intervjuima rekli kako ne veruju da je Eleven preživela finale. Met Dafer priznao je da ga je njihovo mišljenje iznenadilo.

Kadar iz pete sezone serije Stranger Things Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

"Nikada mi to nisu rekli direktno. Moram da razgovaram sa njima. Ne kažem da nisu u pravu, samo mi je zanimljivo što su svi došli do tog zaključka bez razgovora sa nama, jer to nije ono u šta sami likovi veruju," rekao je kroz smeh.

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor