Ljubitelji televizijskih klasika sa nestrpljenjem iščekuju januar 2027. godine, kada je zakazana premijera nove verzije čuvenih "Čuvara plaže". Planirano je da sezona ima dvanaest nastavaka, a prvi video materijali već su zagolicali maštu publike. Televizijska mreža dala je zeleno svetlo za ovaj projekat, koji se trenutno nalazi u fazi intenzivnog snimanja.

Nova lica na kalifornijskom pesku

Serija koja je postala globalni fenomen zahvaljujući prepoznatljivim crvenim kostimima i scenama trčanja po obali, dobija osveženo izdanje. Među glumačkom ekipom našla su se i poznata imena iz sveta modelinga i društvenih mreža, poput Bruks Nejder i Livi Dan.

Bruks Nejder na snimanju nove serije Čuvari plaže

Dok je Danova poznata kao nekadašnja gimnastičarka i uticajna zvezda interneta, Nejderova, poznata po radu za magazin "Sports Illustrated", tumačiće lik po imenu Selena.

Naslednik Miča Bjukenona

Centralna figura novih priča biće Stiven Amel, glumac kojeg publika prepoznaje po naslovnoj roli u hit seriji "Arrow. On će pred kamerama oživeti Hobija Bjukenona u zrelim godinama.

Hobi, koji je u originalu bio sin legendarnog Miča Bjukenona, kojeg je igrao Dejvid Haselhof, sada preuzima ulogu kapetana spasilaca. Radnja će se fokusirati na njegove napore da balansira između odgovornog posla na plaži i turbulentnog privatnog života u sunčanoj Kaliforniji.

