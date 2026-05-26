Voren Biti je živa legenda Holivuda, ali njegova glumačka i režiserska karijera (dobitnik je Oskara i tvorac filmova poput Boni i Klajd i Reds) često su ostajale u senci njegove reputacije najvećeg zavodnika u istoriji filmske industrije.

Brojka od 12.775 žena (koju je u njegovoj biografiji izneo autor Piter Biskind) postala je mit, iako je sam Biti kasnije kroz smeh rekao da je to matematički nemoguće jer „ne bi stigao da spava od tolikog posla“. Ipak, spisak njegovih potvrđenih veza i afera izgleda kao glasački listić za Kuću slavnih Holivuda.

Modna ikona i prva velika javna veza: Džoan Kolins

Džoan Kolins Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Početkom šezdesetih, pre nego što je postala čuvena Aleksis u seriji Dinastija, Džoan Kolins je bila u strastvenoj vezi sa Bitijem. Bili su čak i vereni. Džoan je kasnije u svojoj autobiografiji napisala da je Voren bio neverovatno lep, ali i iscrpljujući partner. Otkrila je da je njihova veza pukla jer je on bio opsednut sobom i seksom, rekavši čuvenu rečenicu:

„Voren jednostavno nije mogao da prestane. Mislim da je to radio pet puta dnevno.“

Skandal sa Džejn Fondom

Džejn Fonda Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Biti je imao pravilo da skoro uvek započne aferu sa glumicom koja mu je direktno partnerka na filmu. Kada je snimao film Walk on the Wild Side (1962), započeo je romansu sa Džejn Fondom. Zanimljivo je da je Fonda kasnije priznala da je mislila da je Voren gej pre nego što su se upoznali, jer je bio „previše negovan i lep“, ali da ju je brzo razuverio na prvom zajedničkom ručku.

Francuska afera: Lesli Karon

Zbog veze sa francuskom glumicom Lesli Karon (Leslie Caron), Biti se našao usred ogromnog pravnog skandala. Lesli je u to vreme bila u braku sa uglednim britanskim pozorišnim rediteljem Piterom Holom. Hol je podneo tužbu za razvod, a Vorena Bitija je zvanično imenovao kao „suodgovornog za preljubu“ na britanskom sudu, što je u to vreme bio ogroman tabloidni skandal.

Ljubav života (pre braka): Džuli Kristi

Voren Biti i prelepa britanska glumica Džuli Kristi bili su zlatni par Holivuda od 1967. do 1974. godine. Zajedno su glumili u tri filma (uključujući kultni McCabe & Mrs. Miller). Mnogi kažu da je Džuli bila jedina žena koja mu je stvarno slomila srce. Bila je previše nezavisna, odbila je da se uda za njega i nije želela da toleriše njegove stalne usputne afere, pa ga je na kraju ostavila.

Političko-aktivistička faza: Džejn Sejmur i Dajan Kiton

Dajan Kiton preminula je u 80. godini Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tokom sedamdesetih, Biti se zainteresovao za politiku i aktivizam, ali nije menjao navike:

Dajan Kiton: Sa njom je ušao u vezu tokom snimanja epskog filma Reds. Kiton je kasnije izjavila da je Voren bio „vizuelni šok“ koliko je dobro izgledao i da je posedovao harizmu kojoj nijedna žena u prostoriji nije mogla da odoli.

Isabel Ađani: Prelepa francuska glumica takođe je pala na njegov šarm tokom snimanja ozloglašenog filmskog promašaja Ishtar.

Pop zvezda i skandal devedesetih: Madona

Madona Foto: pa-agency.net/IPA / Sipa Press / Profimedia

Jedna od njegovih najmedijskih afera bila je sa kraljicom popa, Madonom, 1989. i 1990. godine, tokom rada na filmu Dik Trejsi. Razlika u godinama bila je očigledna (on je imao preko 50, ona oko 30), a njihovi temperamenti su se sudarili. Madona je želela stalnu medijsku pažnju i kamere, dok je Biti, iako plejboj, voleo privatnost. Ostao je zabeležen snimak iz njenog dokumentarca Truth or Dare gde Biti sedi u uglu, posmatra je kako se snima za dokumentarac i cinično dobacuje: „Ona ne želi da živi van kamere. Ako se ne snima, ona ne postoji.“

Koja je tajna njegovog uspeha?

Za razliku od mnogih drugih holivudskih moćnika koji su koristili pritisak ili poziciju, Biti je imao potpuno drugačiji pristup koji su potvrdile skoro sve njegove bivše partnerke:

Kada bi Voren Biti pričao sa ženom, za njega je u tom trenutku ceo ostatak sveta prestajao da postoji. Gledao bi je direktno u oči, slušao svaku njenu reč sa apsolutnom fašinacijom i činio da se oseća kao najpametnija i najlepša žena na planeti. Bio je neverovatno pažljiv, šarmantan i nikada o svojim bivšim ženama nije rekao nijednu ružnu reč u javnosti.

Kako je ukroćen?

Kada je ceo svet mislio da će umreti kao stari neženja, desio se preokret. Godine 1991. kada je imao 54 godine, dobio je glavnu ulogu u filmu Bagsi (Bugsy). Za partnerku je izabrana glumica Anet Bening.

Biti se zaljubio na prvi pogled, ali Anet nije padala na njegove standardne fore. Postavila je jasne granice. Voren je shvatio da je našao ženu svog života – venčali su se 1992. godine. Od tog trenutka, najveći zavodnik Holivuda postao je porodičan čovek, ostao je u braku sa Anet do danas i sa njom dobio četvoro dece.