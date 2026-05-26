Kelsi, Patrik Mahoms, Džo Barou i Huan Martin del Potro nalaze se među sportistima koji su bili mete ovog lanca pljački. Tri osobe koje FBI traži zbog navodnog pljačkanja domova profesionalnih američkih sportista, uključujući Trevisa Kelsija verenika planetarne zvezde Tejlor Svift, tokom 2024. i 2025. godine, uhapšene su tokom vikenda, saopštila je policija u Čileu u nedelju, 24. maja.

Sumnja se da su osumnjičeni, koji su takođe navodno pljačkali sportiste u Argentini, ukrali nakit, skupocene satove i sportske suvenire poput dresova i drugih uspomena, saopštila je policija, a prenose Bi-Bi-Si (BBC) i Si-Bi-Es Njuz (CBS News).

Dvojica lopova uhapšena su prošle nedelje nakon provale u kuću penzionisane teniske zvezde Huana Martina del Potra u Argentini, koji je osvojio Otvoreno prvenstvo SAD (US Open) 2009. godine i postao poslednji latinoamerički igrač koji je osvojio grend slem turnir.

„Hapšenje ove dve osobe u Argentini“ dovelo je do subotnjeg hapšenja trećeg člana bande, rekao je komesar Enrike Gutijerez iz čileanskog Interpola u video-snimku koji je policija podelila tokom vikenda, prenosi Si-Bi-Es Njuz.

„Nalozi za hapšenje u svrhu ekstradicije“ već su zatraženi od strane američkih vlasti, dodala je policija u video-snimku, navodi ovaj medij.

Policija nije otkrila pol troje osumnjičenih

„Ove osobe će se suočiti sa pravdom u Sjedinjenim Državama ili Argentini“, dodao je Gutijerez. U decembru 2024. godine, FBI je upozorio sportske lige na organizovane grupe kradljivaca koje ciljaju profesionalne sportiste.

U izveštaju do kojeg je u to vreme došao Ej-Bi-Si Njuz (ABC News), FBI je naveo da su domovi profesionalnih sportista na meti provala „zbog percepcije da možda poseduju vrhunsku robu poput dizajnerskih torbi, nakita, satova i gotovine“. U izveštaju se tvrdi da su organizovane grupe kradljivaca iz Južne Amerike opljačkale domove najmanje devet profesionalnih sportista između septembra i novembra 2024. godine, a provale su izvedene uz pomoć prismotre putem javno dostupnih informacija i aktivnosti na društvenim mrežama, kako bi saznali kada igrači neće biti u svojim domovima.

„Ove taktike pripreme omogućavaju grupama kradljivaca da izvedu pljačke za kratko vreme. Organizovane grupe kradljivaca zaobilaze alarmne sisteme, koriste uređaje za ometanje Vaj-Faj (Wi-Fi) signala kako bi blokirali Vaj-Faj veze i onesposobili uređaje, pokrivaju sigurnosne kamere i skrivaju svoj identitet“, navodi se u izveštaju.

Kao odgovor na to, FBI je pozvao profesionalne sportiste da ostanu na oprezu zbog sumnjivog ponašanja i usvoje preventivne strategije, prenosi Ej-Bi-Si Njuz, kao što su vođenje evidencije o vrednim predmetima i oprez pri korišćenju društvenih mreža.