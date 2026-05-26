Sukob između Madone i Vatikana (odnosno Katoličke crkve) traje decenijama i predstavlja jedan od najfascinantnijih kulturnih ratova između pop kulture i religioznog konzervativizma. Taj sukob je počeo kao reakcija na njene nastupe, a kulminirao je otvorenim pozivima dvojice različitih papa na bojkot i ekskomunikaciju.

Madona, koja je odgajana u strogoj katoličkoj porodici i čije ime doslovno znači „Bogorodica“, namerno je koristila religiozne simbole (krstove, stigmate, ispovedaonice) i mešala ih sa čistim erotizmom. Za Vatikan, to je bio vrhunac svetogrđa.

Skandal sa spotom „Like a Prayer“ (1989) i Papa Jovan Pavle II

Sve je eksplodiralo 1989. godine kada je Madona objavila spot za pesmu Like a Prayer. U spotu, Madona svedoči ubistvu devojke za koje biva optužen nevin crnoputi mladić, odlazi u crkvu, oživljava statuu crnog sveca (inspirisanog Svetim Martinom de Poresom) i vodi ljubav sa njim, dok u pozadini gore džinovski hrišćanski krstovi (simbol koji podseća na Kju-kluks-klan).

Reakcija Vatikana:

Vatikan je bio zgrožen. Papa Jovan Pavle II je lično podržao osudu spota, a zvanični mediji Vatikana su proglasili video „jednim od najodvratnijih ekrana bogohuljenja u istoriji medija“.

Hrišćanske grupe širom sveta su pokrenule masovne proteste, a Vatikan je pozvao vernike da bojkotuju ne samo Madonu, već i kompaniju Pepsi, koja je u to vreme sklopila ugovor sa njom vredan 5 miliona dolara i koristila pesmu u reklamama. Pod pritiskom Vatikana i javnosti, Pepsi je popustio, otkazao ugovor i povukao reklame, ali je Madoni ostalo svih 5 miliona.

Turneja „Blond Ambition“ (1990) i zabrana ulaska u Rim

Samo godinu dana kasnije, Madona je krenula na svoju čuvenu turneju Blond Ambition. Tokom izvođenja pesme Like a Virgin, ona je na sceni simulirala samozadovoljavanje na krevetu od svile, dok su oko nje igrali plesači sa bizarnim kostimima.

Papa interveniše:

Kada je turneja trebalo da stigne u Italiju, u Rim, Vatikan je krenuo u otvoreni rat. Papa Jovan Pavle II je javno pozvao na opšti bojkot koncerta, nazivajući njen nastup „jednim od najvulgarnijih šoua u istoriji čovečanstva“ koji direktno kvari moral omladine.

Katoličke organizacije su organizovale proteste na aerodromu i ispred hotela, a pritisak je bio toliki da je Madona morala da otkaže jedan od dva zakazana koncerta u Rimu jer su radnici i privatna obezbeđenja, pod uticajem crkve, odbili da rade.

Madona je tada održala čuvenu konferenciju za novinare na rimskom aerodromu „Fjumičino“, gde je izjavila:

„Ja sam Italijanka i Amerikanka i ponosna sam na to. Moj šou je pozorište koje se bavi ljudskom seksualnošću i religijom. Ako ne želite da gledate, nemojte kupiti kartu. Ali nemojte mi braniti da se izražavam.“

Raspeće na turneji „Confessions“ (2006) i Papa Benedikt XVI

Najbizarniji i vizuelno najšokantniji sukob dogodio se 2006. godine tokom njene Confessions turneje. Madona se na binu spuštala okačena na ogromni, blještavi krst napravljen od Svarovski kristala, noseći na glavi krunu od trnja (simbolizujući Isusa Hrista), dok su se na ekranima iza nje smenjivale brojke dece u Africi koja umiru od Side.

Reakcija novog pape:

U to vreme na čelu Vatikana bio je Papa Benedikt XVI (poznat po tvrdim i konzervativnim stavovima). Vatikan je ovaj nastup ocenio kao „čistu provokaciju i uvredu za sve hrišćane“.

Kardinal Ersilio Tonini je, uz odobrenje pape, izjavio:

„Ovo je bogohuljenje koje je prešlo sve granice. Razapeti se na krstu u gradu papa je čin otvorenog neprijateljstva. Ona bi trebalo da bude ekskomunicirana iz crkve.“

Čuveni vatikanski egzorcista, otac Gabrijele Amort, javno je dodao da je njen koncert „direktna inspiracija đavola“. Madona je, prkosno, poslala zvanično pismo papi Benediktu XVI u kojem ga je pozvala da dođe na njen koncert u Rimu i sam se uveri u umetničku vrednost šoua. Papa je, naravno, ignorisao poziv.

Madonin osvrt na svađu

Zanimljivo je da se Madona kroz celu karijeru šalila na račun ovog sukoba, ali je pre nekoliko godina na Tviteru (X) uputila polušaljivu, poluočajničku poruku Papi Franji:

„Sveti Oče, ja sam dobra katolikinja, kunem se! Prošlo je nekoliko decenija od moje poslednje ispovesti. Da li je moguće da se sastanemo i popričamo o nekoliko važnih stvari? Ekskomunicirana sam tri puta i mislim da to nije fer.“

Vatikan joj nikada nije zvanično odgovorio, čime su stavili do znanja da, iako je više ne napadaju javno kao nekada, ratne sekire između pop kraljice i Svete stolice nikada neće biti potpuno zakopane.