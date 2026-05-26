Princ Vilijam priznao je da je supruga Kejt Midlton uspela da ga iznenadi svojim znanjem italijanskog jezika, koje je pokazala tokom nedavnog službenog putovanja. Tokom gostovanja u jednoj radijskoj emisiji, princ od Velsa našalio se na račun jezičkih veština svoje supruge, za koje ni sam nije znao da ih poseduje.



Princ od Velsa (43) gostovao je 22. maja u popularnoj britanskoj radijskoj emisiji Hart Brekfast (Heart Breakfast), a snimak je nastao tokom njegove dvodnevne posete posedima Vojvodstva Kornvol. Tom prilikom je otkrio da se njegova supruga „vratila puna energije“ s puta u Italiju, gde je otputovala prethodne nedelje u sklopu svog rada na promovisanju ranog razvoja dece. Bio je to njen prvi službeni odlazak u inostranstvo nakon što joj je 2024. godine dijagnostikovan rak.

Kejt Midlton u Italiji

Kad je voditeljka Amanda Holden komentarisala kako je princeza od Velsa govorila italijanski u Ređo Emiliji, rekavši „Nisam imala pojma da govori italijanski“, princ Vilijam je uz smeh odgovorio: „Zapravo, nisam ni ja.“

„Mora da je to izvukla iz naftalina“, dodao je princ, izazvavši smeh voditelja. Princeza od Velsa (44) doista je pokazala svoje jezičke veštine tokom dvodnevnog boravka u Ređo Emiliji. Deci koja su došla da je pozdrave u gradskoj većnici predstavila se kao „Katarina“, što je italijanski oblik njenog imena Ketrin.

„Govorim malo italijanskog. Kako se zovete? Ja sam Katarina“, rekla im je na italijanskom, razgovarajući sa njima i učeći nove reči.



Moguće je da se princeza Kejt prvi put susrela sa italijanskim jezikom tokom letnjeg semestra u Firenci 2000. godine. U sklopu godine pauze pre početka studija u Škotskoj, gde je 2001. upoznala Vilijama, pohađala je tromesečni kurs italijanskog jezika i istorije umetnosti, izvestio je Itali Magazin (Italy Magazine).

