Jelena Beba Balašević, ćerka legendarnog kantautora Đorđa Balašević kaže da porodica nema ništa protiv izvođenja Đoletovih pesama, ali da problem nastaje kada se izgubi mera.

"Đoletove pesme mogu da se izvode, i izvode se i prave neke nove klince i neke nove karijere, i to je super. Vidimo da je mali Jakov Jozinović napravio karijeru zbog toga što je izvodio pesmu "Olivera", i to je super i niko mu, naravno, ništa nije rekao, niti zabranio. Naprotiv", rekla je Beba u emisiji "Štafeta" na Una televiziji.

Ipak, dodaje da postoje situacije koje porodica ne može da prihvati.

"Ali postoji jedan deo onih, recimo imamo neki potpuno izmišljeni tribjut bend, koji prodaje u Hrvatskoj ulaznice za 120 evra i dobiješ bocu vina u nekom pabu… to jednostavno ne može. Ne radi se o parama, radi se o meri. Oni nemaju meru, oni parazitiraju na njegovom delu jer nažalost očigledno ne mogu da zarade ni na jedan drugi način", poručila je Beba Balašević.

Ona kaže da je Đole bio mišljenja da izvođenje njegovih pesama od tribjut bendova zapravo karaoke memorial:

"Mi samo želimo da postoji red. Imamo tribjut bendove zvanične, to su momci koje je tata poznavao i sa kojima je ostvario jednu relaciju kojima je na kraju krajeva i dao blagoslov da rade i to bi trebalo da bude dovoljno. Ne bi trebalo da bude sad 500 tribjut bendova, već oni koje je autor za to odobrio".

Aleksa Balašević i Đole Balašević

Beba ističe da su brat Aleksa, sestra Jovana i ona, zakonski naslednici autorskih prava i da vode brigu o tome:

"Nije ti to uvek prijatno, jer tu nailaziš na nerazumne ljude koji bi da jednostavno žive od tog njegovog dela. Za nas je najmanje radi o parama. Za sve druge se radi o parama i onda ti je teško da tu uđeš u polemiku i objasniš".