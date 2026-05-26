Glumica En Hatavej otkrila je da se deset godina u tajnosti borila sa retkim zdravstvenim stanjem zbog kojeg je bila slepa. U intervjuu koji je nedavno ponovo postao popularan, zvezda filma „Đavo nosi Pradu 2“ detaljno je opisala borbu sa ranom mrenom koja joj je gotovo oduzela vid, kao i operaciju kojom ga je na kraju povratila.

En Hatavej Foto: M10s / imago stock&people / Profimedia

Decenija borbe sa mrenom

Hatavej je o svemu prvi put progovorila u podkastu Njujork Tajmsa (New York Times) još 22. aprila, a snimak je tek sada postao viralan. Otkrila je da se sa problemom nosila od svoje 30. do 40. godine.

„Nisam ni shvatala koliko se stanje pogoršalo sve dok napokon nisam progledala u punom spektru“, rekla je voditeljima Džonu Karamaniki i Džou Koskareliju.

Glumica, koja danas ima 43 godine, prisetila se koliko je mrena uticala ne samo na njen vid, već i na mentalno zdravlje.

„Toliko mi je uticalo na vid da sam na levom oku bila praktično slepa, te sam na kraju otišla na operaciju. Od tada sam se smirila. Nisam ni slutila koliko mi je to zapravo opterećivalo nervni sistem“, ispričala je.

Prema klinici Mejo (Mayo), zamagljen vid uzrokovan mrenom otežava čitanje, vožnju noću i prepoznavanje izraza lica, a stanje upoređuju sa gledanjem kroz „zaleđen ili zamagljen prozor“. Ovo priznanje dolazi nedugo nakon što je glumica odlučila da stane na kraj glasinama o fejsliftingu.

U članku za časopis El (Elle) od 21. maja, Hatavej je objasnila zašto je osetila potrebu da razotkrije nagađanja da je „otišla pod nož“ nakon što je njen zategnuti izgled na dodeli Oskara pokrenuo lavinu komentara. Nakon ceremonije, objavila je video u kojem je pokazala da je za takav efekat zaslužna frizura sa skrivenim pletenicama.

Osvrćući se na tu odluku, oskarovka je rekla da su glasine „postale toliko glasne da osetite potrebu da iznesete svoju istinu“. Objasnila je:

En Hatavej na crvenom tepihu Oskara 2026 izazvala pažnju zbog izgleda lica Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

„Verovatno ću se uvek pitati da li je trebalo to da objavim ili ne. Da li je trebalo jednostavno da nastavim po svome i radim ono što me veseli i daje mi samopouzdanje na crvenom tepihu? Ali, osetila sam da je ta rasprava počela da odvraća pažnju.“

„Živimo u doba kada ljudi sa velikom sigurnošću pretpostavljaju da je njihovo mišljenje činjenica. Ponekad su u pravu, a ponekad nisu“, zaključila je.

(Kurir.rs/Index)