U domu glumačkog para Vanje Nenadića i partnera Marka Todorovića uskoro stiže prinova, a par očekuje drugo dete.

Glumica je pozirala u zelenoj haljini, nežno držeći stomak, a kratkom porukom otkrila je da odbrojava poslednje dane trudnoće.

"Da, to sam ja još samo dve nedelje", napisala je Vanja u opisu fotografije.

Podsetimo, Vanja je dugo krila trudnoću. Na premijeri predstave "Kralj Ibi“u Beogradskom dramskom pozorištu, krajem februara ove godine, glumica se pojavila sa svojom koleginicom i prijateljicom Ivom Ilinčić i po prvi put u javnosti pokazala trudnički stomak.

Vanja Nenadić i Marko Todorović su sina Jakšu dobili u avgustu 2024. godine, a sada će se glumački par dobiti i drugo dete.

Prošlog leta je njihov sin Jakša kršten na praznik Male Gospojine, a uz krštenje roditelji su na jednom salašu organizovali i proslavu prvog rođendana.

"Jakša je primio svoj prvi blagoslov", napisala je Vanja tada na društvenim mrežama, gde je zajedno sa suprugom objavila nekoliko emotivnih snimaka.