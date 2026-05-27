Slušaj vest

Ivanka Tramp podelila je sa pratiocima delić atmosfere sa prazničnog vikenda povodom američkog Dana sećanja, a njene fotografije odmah su privukle pažnju zbog spoja elegantnih modnih izdanja, opuštenih trenutaka na plaži i porodične topline.

Nekadašnja savetnica u Beloj kući, koja se poslednjih godina sve više okrenula privatnom životu, putovanjima i porodici, pokazala je kako izgleda njen odmor daleko od političke svakodnevice.

Letnja elegancija u znaku boja i lepršavih haljina

Na jednoj od fotografija Ivanka je pozirala u mini haljini upečatljivog dezena, sa tufnastim bretelama i printom inspirisanim morskim motivima. Izdanje je upotpunila belim sandalama sa tankim kaišićima, dok je kosu nosila u opuštenim talasima.

Pogledajte u galeriji njena izdanja:

1/11 Vidi galeriju Ivanka Tramp tokom prazničnog vikenda sa porodicom Foto: Printscreen/Instagram/ivankatrump

Posebnu pažnju privukla je i njena romantična žuta haljina bez bretela, ukrašena velikim cvetnim detaljima. Uz nju je ponela nežne sandale na vezivanje, dok je šminka bila u prirodnim, bronzanim tonovima.

Ivanka je pokazala i nešto smeliji letnji stajling — kratku haljinu u zelenim i tirkiznim nijansama, koja je asocirala na morsku paletu boja. Uz zalizanu kosu i upečatljive minđuše, ovaj izgled spojio je resort glamur i svedenu eleganciju.

Porodični odmor sa Džaredom Kušnerom

Praznični vikend nije bio rezervisan samo za modu. Ivanka je objavila i fotografije sa suprugom Džaredom Kušnerom, koji je za odmor birao ležerne, ali uredne kombinacije u neutralnim tonovima.

Foto: Printscreen/Instagram/ivankatrump

Na jednoj elegantnoj fotografiji Ivanka je pozirala pored Džareda u koralno-crvenoj plisiranoj haljini. Izdanje je zaokružila narukvicama i svežom šminkom, pa je ovaj trenutak delovao kao spoj večernje sofisticiranosti i opuštene porodične atmosfere.

Veslanje na dasci i trenutak sa Kai Tramp

Ivanka je pokazala i sportsku stranu odmora. Na jednoj fotografiji zabeležen je trenutak na vodi, gde je pozirala na dasci za veslanje u jarko žutom bikiniju i sa šeširom širokog oboda.

Foto: Printscreen/Instagram/ivankatrump

U ovom delu prazničnog albuma pojavila se i Kai Tramp, koja je Ivanku nazvala „najboljom partnerkom za paddle board“. Taj detalj posebno je naglasio porodičnu i opuštenu stranu njihovog zajedničkog odmora.

Na fotografijama i Tifani i Lara Tramp

U prazničnoj foto-galeriji našle su se i Tifani Tramp i Lara Tramp, čime je čitava objava dobila još topliji, porodični ton.

Od glamuroznih večernjih kombinacija do opuštenih scena sa plaže, Ivankin vikend protekao je u znaku letnje elegancije, odmora i vremena provedenog sa najbližima.

Video: Mračna tajna Melanije i Donalda Trampa