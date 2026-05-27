Ivanka Tramp u mikro miniću uživala na odmoru, a onda se skinula i pokazala savršenu liniju u kupaćem (Foto)
Ivanka Tramp podelila je sa pratiocima delić atmosfere sa prazničnog vikenda povodom američkog Dana sećanja, a njene fotografije odmah su privukle pažnju zbog spoja elegantnih modnih izdanja, opuštenih trenutaka na plaži i porodične topline.
Nekadašnja savetnica u Beloj kući, koja se poslednjih godina sve više okrenula privatnom životu, putovanjima i porodici, pokazala je kako izgleda njen odmor daleko od političke svakodnevice.
Letnja elegancija u znaku boja i lepršavih haljina
Na jednoj od fotografija Ivanka je pozirala u mini haljini upečatljivog dezena, sa tufnastim bretelama i printom inspirisanim morskim motivima. Izdanje je upotpunila belim sandalama sa tankim kaišićima, dok je kosu nosila u opuštenim talasima.
Pogledajte u galeriji njena izdanja:
Posebnu pažnju privukla je i njena romantična žuta haljina bez bretela, ukrašena velikim cvetnim detaljima. Uz nju je ponela nežne sandale na vezivanje, dok je šminka bila u prirodnim, bronzanim tonovima.
Ivanka je pokazala i nešto smeliji letnji stajling — kratku haljinu u zelenim i tirkiznim nijansama, koja je asocirala na morsku paletu boja. Uz zalizanu kosu i upečatljive minđuše, ovaj izgled spojio je resort glamur i svedenu eleganciju.
Porodični odmor sa Džaredom Kušnerom
Praznični vikend nije bio rezervisan samo za modu. Ivanka je objavila i fotografije sa suprugom Džaredom Kušnerom, koji je za odmor birao ležerne, ali uredne kombinacije u neutralnim tonovima.
Na jednoj elegantnoj fotografiji Ivanka je pozirala pored Džareda u koralno-crvenoj plisiranoj haljini. Izdanje je zaokružila narukvicama i svežom šminkom, pa je ovaj trenutak delovao kao spoj večernje sofisticiranosti i opuštene porodične atmosfere.
Veslanje na dasci i trenutak sa Kai Tramp
Ivanka je pokazala i sportsku stranu odmora. Na jednoj fotografiji zabeležen je trenutak na vodi, gde je pozirala na dasci za veslanje u jarko žutom bikiniju i sa šeširom širokog oboda.
U ovom delu prazničnog albuma pojavila se i Kai Tramp, koja je Ivanku nazvala „najboljom partnerkom za paddle board“. Taj detalj posebno je naglasio porodičnu i opuštenu stranu njihovog zajedničkog odmora.
Na fotografijama i Tifani i Lara Tramp
U prazničnoj foto-galeriji našle su se i Tifani Tramp i Lara Tramp, čime je čitava objava dobila još topliji, porodični ton.
Od glamuroznih večernjih kombinacija do opuštenih scena sa plaže, Ivankin vikend protekao je u znaku letnje elegancije, odmora i vremena provedenog sa najbližima.
Video: Mračna tajna Melanije i Donalda Trampa