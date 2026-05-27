Slušaj vest

Ivanka Tramp podelila je sa pratiocima delić atmosfere sa prazničnog vikenda povodom američkog Dana sećanja, a njene fotografije odmah su privukle pažnju zbog spoja elegantnih modnih izdanja, opuštenih trenutaka na plaži i porodične topline.

Nekadašnja savetnica u Beloj kući, koja se poslednjih godina sve više okrenula privatnom životu, putovanjima i porodici, pokazala je kako izgleda njen odmor daleko od političke svakodnevice.

Letnja elegancija u znaku boja i lepršavih haljina

Na jednoj od fotografija Ivanka je pozirala u mini haljini upečatljivog dezena, sa tufnastim bretelama i printom inspirisanim morskim motivima. Izdanje je upotpunila belim sandalama sa tankim kaišićima, dok je kosu nosila u opuštenim talasima.

Pogledajte u galeriji njena izdanja:

Ivanka Tramp tokom prazničnog vikenda sa porodicom Foto: Printscreen/Instagram/ivankatrump

Posebnu pažnju privukla je i njena romantična žuta haljina bez bretela, ukrašena velikim cvetnim detaljima. Uz nju je ponela nežne sandale na vezivanje, dok je šminka bila u prirodnim, bronzanim tonovima.

Ivanka je pokazala i nešto smeliji letnji stajling — kratku haljinu u zelenim i tirkiznim nijansama, koja je asocirala na morsku paletu boja. Uz zalizanu kosu i upečatljive minđuše, ovaj izgled spojio je resort glamur i svedenu eleganciju.

Porodični odmor sa Džaredom Kušnerom

Praznični vikend nije bio rezervisan samo za modu. Ivanka je objavila i fotografije sa suprugom Džaredom Kušnerom, koji je za odmor birao ležerne, ali uredne kombinacije u neutralnim tonovima.

Ivanka Tramp tokom prazničnog vikenda sa porodicom (1).jpg
Foto: Printscreen/Instagram/ivankatrump

Na jednoj elegantnoj fotografiji Ivanka je pozirala pored Džareda u koralno-crvenoj plisiranoj haljini. Izdanje je zaokružila narukvicama i svežom šminkom, pa je ovaj trenutak delovao kao spoj večernje sofisticiranosti i opuštene porodične atmosfere.

Veslanje na dasci i trenutak sa Kai Tramp

Ivanka je pokazala i sportsku stranu odmora. Na jednoj fotografiji zabeležen je trenutak na vodi, gde je pozirala na dasci za veslanje u jarko žutom bikiniju i sa šeširom širokog oboda.

Ivanka Tramp tokom prazničnog vikenda sa porodicom (9).jpg
Foto: Printscreen/Instagram/ivankatrump

U ovom delu prazničnog albuma pojavila se i Kai Tramp, koja je Ivanku nazvala „najboljom partnerkom za paddle board“. Taj detalj posebno je naglasio porodičnu i opuštenu stranu njihovog zajedničkog odmora.

Na fotografijama i Tifani i Lara Tramp

U prazničnoj foto-galeriji našle su se i Tifani Tramp i Lara Tramp, čime je čitava objava dobila još topliji, porodični ton.

Od glamuroznih večernjih kombinacija do opuštenih scena sa plaže, Ivankin vikend protekao je u znaku letnje elegancije, odmora i vremena provedenog sa najbližima.

Ne propustitePop kulturaIvanka Tramp jecala pred kamerama dok je govorila o svom životu: Ova tema joj je izuzetno bolna "Teško mi je da je gledam dok se bori..."
Screenshot 2026-04-10 201732.png
Pop kulturaMelanija izbacila Trampovu decu sa spiska gostiju: Prva dama nije pozvala Baronovu braću i sestre na njegov rođendan i srušila privid o savršenoj porodici
Baron Tramp, Melanija Tramp
Pop kultura"Svi misle da se zovem Ivanka, ali istina je drugačija" Ćerka Donalda Trampa otkrila svoje pravo ime i svi su iznenađeni
Ivanka Tramp
Pop kulturaIvanka Tramp u suknji sa šlicem koji jedva pokriva intimu: Ovako provokativnu je nikad nismo videli
Screenshot 2025-04-09 135428.png
Pop kulturaSmelo izdanje Ivanke Tramp na venčanju veka u Veneciji: Blista u rozoj haljini čiji donji deo ostavlja bez daha (FOTO)
profimedia-1015627693.jpg
Pop kulturaNoge do plafona, a tek dekolte: Ivanka Tramp napravila pometnju novim izdanjem, komentari samo pljušte
profimedia-0993217486.jpg

 Video: Mračna tajna Melanije i Donalda Trampa

00:52
Ovo je mračna tajna Melanije i Donalda Trampa Izvor: Kurir teleivizija