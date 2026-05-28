Mario Simaro, kubanski glumac koji je u Srbiji ostao upamćen kao zvezda telenovele "Pasión de Gavilanes" (Skrivene strasti), danas živi mirnijim porodičnim životom daleko od televizijskog vrha.

Mario je početkom 2000-ih bio jedan od najvećih televizijskih zavodnika i apsolutni kralj latinoameričkih sapunica. Glumac je osvojio je milione gledateljki širom sveta zahvaljujući ulozi Huana Rejesa u kultnoj seriji "Skrivene strasti", koji je bio zaljubljen u Normu, koju je glumila Dana Garsija. Njegov status večitog zavodnika dodatno su učvrstile serije poput "El cuerpo del deseo“, "Gata salvaje" i "Mar de amor".

Međutim, iza glamura i slave godinama su se skrivali brojni sukobi, kontroverze i pad popularnosti koji su ga gotovo potpuno udaljili sa televizije.

Mario Simaro kao Huan Rejes u seriji "Skrivene strasti":

Brzo je postao zvezda telenovela

Rođen je kao Mario Antonio Simaro Pas prvog juna 1971. godine u Havani na Kubi. Odrastao je u porodici srednje klase, a još kao mladić pokazivao je interesovanje za glumu i umetnost. Početkom devedesetih odlučio je da napusti Kubu i ode u Meksiko, kako bi pokušao da ostvari glumački san.

U Meksiku je studirao glumu i dramsku umetnost i postepeno počeo da se pojavljuje u manjim televizijskim projektima i pozorištu. Prve ozbiljnije uloge dobio je sredinom devedesetih u sapunicama "Acapulco, cuerpo y alma" i "La usurpadora", nakon čega je postao jedno od novih lica telenovela produkcijske kuće Televisa.

Pravi proboj dogodio se 2003. godine kada je dobio ulogu Huana Rejesa u seriji "Skrivene stransti". Serija, koja se u Srbiji emitovala tokom 2004. i 2005. godine, postala je globalni fenomen, a Simaro je preko noći izrastao u jednog od najpopularnijih glumaca latinoameričkih sapunica. Njegova hemija sa glumicom Danom Garsijom i prepoznatljiv izgled - duga kosa, mišićava figura i mačo imidž - obeležili su čitavu jednu televizijsku eru dvehiljaditih godina.

Dana Garsija kao Norma u seriji "Skrivene strasti":

Nakon ogromnog uspeha usledile su nove hit-serije, kao što su "El cuerpo del deseo" i "Mar de amor", gde je igrao bogatog kapetana Viktora Manuela Galindesa. Međutim, upravo je taj projekat označio početak problema u njegovoj karijeri. Tokom snimanja navodno je došlo do ozbiljnih sukoba sa produkcijom i producentkinjom Natali Lartije, zbog čega je otpušten pre kraja snimanja poslednjih scena, piše showbuzz.

Nestao sa malih ekrana

Regionalni mediji godinama su pisali da je Simaro imao reputaciju teškog glumca sa kojim je bilo teško sarađivati, a upravo su ga navodni sukobi sa producentima i televizijskim kućama postepeno udaljili od velikih projekata. Sam glumac više puta je javno kritikovao uslove rada u televizijskoj industriji i tvrdio da je bio marginalizovan nakon što je stao u odbranu kolega koji su tražili bolje uslove rada.

Nakon brojnih sukoba sa Telemundom, njegova karijera više nikada nije dostigla nivo popularnosti iz vremena serije "Skrivene stransti". Međutim, 2022. godine vratio se ulozi Huana Rejesa u drugoj sezoni pomenute serije, što je izazvalo veliku nostalgiju među obožavaocima.

Mario Simaro 2022. godine Foto: Alberto E. Tamargo / Sipa USA / Profimedia

Buran ljubavni život

Godinama je bio miljenik tabloida i zbog privatnog života. Od 1999. do 2006. bio je u braku sa glumicom Natalijom Streignard, koju je upoznao tokom snimanja sapunice "La mujer de mi vida".

Nakon razvoda povezivali su ga sa brojnim poznatim ženama, a poslednjih godina u vezi je sa slovačkom manekenkom Bronislavom Gregušovom, koja je gotovo 20 godina mlađa od njega. Par je 2022. godine dobio ćerku Brianu.

Na društvenim mrežama danas često objavljuje porodične fotografije i trenutke sa ćerkom, a mnogi fanovi komentarišu kako deluje smirenije i srećnije nego tokom najveće slave.

Mnoge je iznenadilo kada se 2023. godine pojavio u slovačkoj verziji šou-programa "Ples sa zvezdama" pod nazivom Let's Dance. Učestvovao je sa partnerkom Vandom Polakovom, ali je tokom šou-programa došlo do promene plesne partnerke zbog zdravstvenih problema.

Njegovo pojavljivanje izazvalo je veliku pažnju u Evropi jer publika dugo nije imala priliku da ga gleda u velikom televizijskom projektu.

Danas uglavnom živi između Los Anđelesa i Evrope, daleko od intenzivnog televizijskog života koji ga je proslavio. Poslednjih godina bira mirniji život posvećen porodici, prirodi i ćerki Briani.

Mario Simaro i Vanda Polakova u šou-programu Ples sa zvezdama Foto: EMIL VAŠKO / News and Media / Profimedia

I dalje je aktivan na društvenim mrežama, gde objavljuje poetske poruke, fotografije iz prirode i porodične trenutke, dok obožavaoci i dalje priželjkuju njegov veliki povratak televiziji.

