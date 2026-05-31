Slušaj vest

Glumac Vahidin Prelić (51) otvoreno je govorio o ljubavi sa 23 godine mlađom studentkinjom Bojanom i predrasudama sa kojima su se susreli.

On je stariji od njenih roditelja koji su se usprotivili ljubavi, a sada je glumac podelio fotografiju sa izabranicom i otkrio zbog čega se zaljubio u nju.

- Kad ti nečije prisustvo smiri sve oluje u glavi. Zaljubi se u nekog zbog koga ćeš se pitati zašto si se u početku uopšte bojao zaljubljivanja - napisao je on u opisu.

Vahidin Prelić Foto: printscreen/instagram/jednabojana

"Stariji sam od njenog oca godinu dana, od mame tri"

Podsetimo, glumac i njegova izabranica su nedavno gostovali u jednom podkastu gde su govorili o odnosu.

- Ja potpuno mogu da shvatim da je čudno i da je on godina mojih roditelja - započela je Bojana, a glumac ju je prekinuo:

- Stariji sam. Godinu dana od oca, od mame tri - rekao je on.

- Studiram psihologiju i stvarno se trudim da razumem drugu stranu. Nekada mi to ne ide u korist jer onda previše popuštam. Nisam očekivala da budu super, da budu oduševljeni, ali sam negde očekivala da me vole, da sam njihovo dete - rekla je ona.

Na pitanje da li njemu smeta situacija u kojoj se nalaze Prelić je rekao:

Vahidin i njegova 23 godine mlađa devojka Foto: printscreen/instagram/jednabojana

- Naravno da mi smeta, ja bih najviše voleo da sve to funkcioniše, ali ja sam se vremenom pomirio sa tim. Mislim da je važnije ovo što imamo zajedno nego da sada silimo mi nekoga da prihvata - objasnio je glumac u podkastu "Oslobođenje".

"Veći je problem što je musliman"

Bojana je rekla i da je ocu veći problem veroispovest njenog partnera.

- Otac ne može da razume kako se osećam.Ne biste verovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman - rekla je Bojana u podkastu.

Glumac je istakao da mu je bila najvažnija reakcija njegovog sina.

- Ja više ne tražim odobrenje... Meni je najbitnije bilo da moj sin prihvati - iskren je bio on.

VIDEO: Stiven Sigal traži nekretninu u Vrnjačkoj Banji