Manekenka Natalija Vodjanova ponovo će postati mama. Ruska lepotica koju su mnogi zbog svoje životne priče nazvali savremenom Pepeljugom, postaće mama u 45. godini.

Ona očekuje svoje šesto dete,a lepe vesti je podelila poziravši za francuski Vogue.

- Između dve revije, početkom godine, Natalija Vodjanova mi se poverila da je trudna- stoji u opisu fotografije.

Natalija Vodjanova

- Njeno šesto dete, sa 44 godine. Odmah sam znala da mora biti naša letnja zvezda naslovnice.-

Ovo će biti treća beba Natalije i njenog supruga Antoana Arnoa, dok troje dece manekenka ima sa bivšim suprugom Džastinom Portmanom.

Podsetimo, u januaru 2020. godine Natalija je objavila da se verila za Arnoa, izvršnog direktora Berlutija (čiji je otac, Bernar Arno, predsednik i glavni izvršni direktor luksuznog konglomerata LVMH).

Natalija i njen suprug Antoan Anro

- Od skoro našeg prvog sastanka, to je bila sjajna vožnja rolerkosterom - rekao je 2017. godine Arno za časopis W.

- Sećam se da sam je video i vilica mi je pala- prisetio se prvog puta kada su se sreli na snimanju za kampanju Luja Vitona 2008. godine.

- Mislim, naravno da je lepa, ali ima nešto nedefinisano. Postoji aura oko nje.-

