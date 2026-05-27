Radila na pijaci, sestru upoznala s 37 godina, a danas živi svoju bajku: Ruska manekenka trudna šesti put u 45. godini
Manekenka Natalija Vodjanova ponovo će postati mama. Ruska lepotica koju su mnogi zbog svoje životne priče nazvali savremenom Pepeljugom, postaće mama u 45. godini.
Ona očekuje svoje šesto dete,a lepe vesti je podelila poziravši za francuski Vogue.
- Između dve revije, početkom godine, Natalija Vodjanova mi se poverila da je trudna- stoji u opisu fotografije.
- Njeno šesto dete, sa 44 godine. Odmah sam znala da mora biti naša letnja zvezda naslovnice.-
Ovo će biti treća beba Natalije i njenog supruga Antoana Arnoa, dok troje dece manekenka ima sa bivšim suprugom Džastinom Portmanom.
Podsetimo, u januaru 2020. godine Natalija je objavila da se verila za Arnoa, izvršnog direktora Berlutija (čiji je otac, Bernar Arno, predsednik i glavni izvršni direktor luksuznog konglomerata LVMH).
- Od skoro našeg prvog sastanka, to je bila sjajna vožnja rolerkosterom - rekao je 2017. godine Arno za časopis W.
- Sećam se da sam je video i vilica mi je pala- prisetio se prvog puta kada su se sreli na snimanju za kampanju Luja Vitona 2008. godine.
- Mislim, naravno da je lepa, ali ima nešto nedefinisano. Postoji aura oko nje.-
