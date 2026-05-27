Glumica Lupita Njongo odgovorila je na talas rasističkih reakcija nakon što je objavljeno da će tumačiti lik Jelene Trojanske u novoj adaptaciji „Odiseje“.

Nova filmska verzija čuvenog Homerovog epa, u režiji Kristofera Nolana, predstaviće zvezdanu glumačku postavu koju predvodi Met Dejmon u ulozi Odiseja i prati njegov desetogodišnji put kući nakon Trojanskog rata.

Premijera filma zakazana je za 17. jul, a Lupita Njongo će u njemu tumačiti dvostruku ulogu: Jelenu Trojansku, čija je otmica pokrenula rat, i njenu sestru Klitemnestru. Upravo je njen angažman za ulogu Jelene izazvao burne reakcije na internetu. Među kritičarima se našao i Ilon Mask, koji je na svojoj platformi objavio da je Nolan „antibeli rasista“ i da je izgubio „integritet“ jer je angažovao crnkinju da igra Jelenu.

U novom intervjuu za magazin „El“ (Elle), Njongo se osvrnula na ove kontroverze, podsećajući one koji imaju problem sa njenim kastingom da je reč o „mitološkoj priči“.

„Veoma podržavam Krisovu nameru sa ovim projektom i verziju priče koju on priča“, izjavila je glumica. „Naša glumačka ekipa predstavlja svet. Ne trošim vreme smišljajući odbranu. Kritike će postojati bez obzira na to da li se ja upuštam u njih ili ne.“

Dodala je i sledeće: „Poseban je osećaj biti deo ’Odiseje’. Zato što je tako veličanstvena. Obuhvata čitave svetove. Zato je glumačka postava takva kakva jeste. Mi zauzimamo epski narativ našeg vremena.“

Glumica je takođe pohvalila Nolanov način rada sa glumcima:

„On ima prilično enigmatičnu ličnost, ali rad sa njim je bio veoma pristupačan. Zaista je sjajan sa glumcima. Osećala sam se podržano. Osećala sam se izazvano. A ono što najviše volim kod njegovog pristupa jeste to što on zaista želi da zna šta glumci misle. On nam zaista daje odgovornost i autoritet da se zauzmemo za svoje likove. U velikoj meri ste deo konsultacija o frizuri, šminki, garderobi, svemu tome.“

Pored Njongo i Dejmona, u filmu se pojavljuje niz poznatih imena. Tom Holand igra Telemaha, Odisejevog sina, a uloge tumače i En Hatavej, Zendeja, Robert Patinson, Šarliz Teron, Beni Safdi, Eliot Pejdž, Samanta Morton i Mia Got.

Nolan je nedavno objasnio i zašto je u film uvrstio repera Trevisa Skota, navodeći da je želeo da „ukaže na ideju da se ova priča prenosila kao usmena poezija, što je analogno repu“.

Režiser je takođe potvrdio da će „Odiseja“ trajati kraće nego njegov prethodni film „Openhajmer“, koji je osvojio Oskara za najbolji film i trajao tačno tri sata.

