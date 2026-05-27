Francuski glumac koji je tumačio ulogu u Netfliksovoj seriji „Emili u Parizu” preminuo je nakon hrabre borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Pjer Deni, decenijama izuzetno voljeno lice na francuskoj televiziji, preminuo je u 69. godini od komplikacija izazvanih bolešću koja uzrokuje progresivnu paralizu mišića.

Deni se pojavio u trećoj i četvrtoj sezoni Netfliksovog velikog hita „Emili u Parizu”, gde je igrao Luja de Leona, generalnog direktora modnog giganta JVMA.


„Sa dubokim emocijama saopštavamo da nas je napustio Pjer Deni, što se dogodilo ovog ponedeljka nakon iznenadnog i teškog oblika ALS-a”, navele su njegove ćerke u saopštenju.

Poznata i kao Šarkova bolest, ALS je progresivna neurodegenerativna bolest koja pogađa nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini.
Ona dovodi do slabosti mišića, atrofije i paralize, na kraju utičući na sposobnost govora, ishrane i disanja. Druge poznate ličnosti odale su počast zvezdi, slaveći ga kao „velikodušnog glumca”.

Glumac je započeo karijeru u pozorištu 1900-ih pre nego što je prešao na film i televiziju.
Bio je posebno poznat po ulogama u policijskim serijama kao što su „Žili Lesko” ili „Žena od časti”, gde je igrao kapetana Filipa Kremena.
Takođe je tumačio ulogu Renoa u sapunici „Sutra je naš dan” u kojoj se pojavio u 500 epizoda.

Preminuo Zdravko Šotra