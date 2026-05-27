Na današnji dan, 27. maja 1997. godine, u rodnom selu Božurevcu kod Trstenika, preminuo je legendarni Dragoljub Ljuba Stepanović, mnogo poznatiji pod svojim kultnim estradnim i glumačkim imenom Stevka Božurevka.

Nenadmašni imitator, najveći u SFRJ, rođen je u trsteničkom selu Božurevac 1932. godine. Ljuba Stepanović je bio jedan od najvećih jugoslovenskih imitatora i komičara koji je decenijama na sceni vrhunski dočaravao srpskog seljaka iz okoline Kruševca, ali i više desetina poznatih ličnosti. Čuveno je njegovo imitiranje Josipa Broza Tita, koje je izvodio čak i pred njim samim – naravno, bez ikakvih posledica.

Ostale su zapamćene njegove brojne anegdote, poput one kako je obišao Ameriku i zabavljao našu dijasporu. Zapamćen je kao čovek sa hiljadu lica i hiljadu glasova, ali i kao prvi muškarac u SFRJ koji se javno presvukao u ženu kako bi maestralno imitirao najveću estradnu zvezdu, Radojku Živković. Bio je umetnik najvišeg ranga, nastupao je samostalno i sa kolegama, a njegovi nastupi uživo, na radiju i televiziji, stigli su do svih pet kontinenata.

Neizmerno je voleo svoj rodni kraj, kojem je pomagao u svakom pogledu. U svom voljenom selu sagradio je most i fudbalsko igralište, pomagao je lokalni klub i stalno je bio u kontaktu sa svojim Božurevcima.

Svoje imitacije i parodije snimio je na šest singl-ploča sa dvadesetak numera: "Stevka Božurevka", "Put u Pariz", "Put u Kosmos", "Smešne priče malog čiče", "Dobrosave, dobro moje", "Čuj, pa putuj", "Susret u Trstu", "Jugointervju", "Kladilo se momče i devojče", "Ja u klin, ti u ploču", "Crnokosa Radojka, crnokosa Stanojka", "Kad pomislim mila majko", "Kad pogledam preko njiva", "Parničarka", "Sinoć sedlam konja", "Donžuan", "Male šale našeg brale" i "Bodovi, bodovi".

Osamdesetih godina 20. veka, televizije Beograd i Novi Sad zajednički su realizovale veliki broj vrhunskih emisija u okviru serijala "Varošarije". U svakoj epizodi predstavljan je po jedan grad, a 1989. godine na red je došao Kruševac. U ovoj kultnoj emisiji, koja je proglašena za najbolju u serijalu, nastupili su jugoslovenski bardovi poreklom iz Kruševca: Rada Savićević, Đuza Stojiljković, Ljuba Stepanović (Stevka Božurevka), Zvonko Milenković, "Rokeri s Moravu", Zoran Simjanović, Radojka Živković, Mija Knežević Knez, Ljiljana Toković, akustičarska grupa "Život", Radule Anđelković i Pavle Aksentijević.