U svečanoj i razdraganoj atmosferi RTS kluba, pred brojnim zvanicama predstavljeno je novo studijsko izdanje PGP RTS-a pod nazivom „Da se ne zaborave najlepši šlageri“, a nastao je kao saradnja Žarka Dančua i Big bend orkestra.

Album je dostupan na CD-u, kao i na svim digitalnim platformama, dok je za jesen najavljen i veliki solistički koncert Žarka Dančua i Big benda RTS-a

Promociju je otvorila moderatorka Tanja Šikić, istakavši da sam naziv izdanja jasno govori o njegovoj misiji – da najlepši dragulji domaće zabavne muzike budu sačuvani za nove generacije i posluže kao inspiracija budućim autorima.

Jubileji koji nisu slučajnost

Prisutnima se prvi obratio Marko Milutinović, odgovorni urednik PGP RTS-a, koji je naglasio duboku povezanost umetnika i ove izdavačke kuće.

On je podsetio na značajne jubileje, a to su 75 godina postojanja PGP RTS-a i 60 godina umetničkog rada Žarka Dančua, istakavši da takva podudarnost ne može biti slučajna. Posebno je naglasio da pesme na ovom izdanju predstavljaju „sačuvani zvuk“ jednog vremena koje zaslužuje da traje.

Big bend RTS-a u punom sjaju

Aleksandra Paladin, odgovorna urednica Muzičke produkcije RTS-a, govorila je o značaju ovog projekta i ulozi Big benda RTS-a, koji je još jednom potvrdio status jednog od najboljih džez ansambala u Evropi.

Prema njenim rečima, ovo izdanje donosi novi život starim hitovima, zahvaljujući vrhunskim aranžmanima Ivana Ilića i Tihomira Tiće Jakšića. Istakla je i da je saradnja sa Dančuom bila posebno iskustvo, jer je legendarni umetnik svoje deonice otpevao „u jednom dahu“, ostavljajući snažan utisak na čitavu produkciju.

Zanimljivo je, kako je dodala, da ove pesme podjednako snažno reaguju i kod znatno mlađe publike, što potvrđuje njihovu bezvremensku vrednost.

Muzički producent i dirigent Ivan Ilić priznao je da je tek nakon završetka rada postao svestan veličine projekta.

Govoreći o saradnji, istakao je da su uspeli da objedine pažljivo odabrane numere i jedinstvenu interpretaciju Žarka Dančua, čija se dugogodišnja posvećenost i ljubav prema muzici jasno čuju u svakoj noti.

Umetnik koji ne pravi kompromise

Jedan od najemotivnijih govora održao je profesor Nikola Rackov, koji je Dančua opisao kao umetnika izuzetnog integriteta.

Istakao je da se Dančuo nikada nije prilagođavao trendovima niti pravio kompromise sa kvalitetom, već je ostao dosledan pravoj umetnosti. Upravo zato, kako je rekao, ovaj album predstavlja svojevrsno „zacementiranje“ njegove karijere – spoj starog i novog koji bi, bez sumnje, učinio ponosnim legende poput Dušana Jakšića, Đorđa Marjanovića i Lole Novaković.

Kruna jedne velike karijere

Glavna zvezda večeri, Žarko Dančuo, obratio se publici skromno i vidno dirnut, ističući da ovaj album smatra vrhuncem svog višedecenijskog rada.

Govorio je o svom umetničkom putu, potrazi za sopstvenim izrazom i želji da ga publika pre svega poštuje, a ne samo voli. Naglasio je da je tokom karijere birao kvalitetne kompozicije i radio na obrazovanju glasa, što je na ovom izdanju došlo do punog izražaja.

Posebno je istakao da je saradnja sa Big bendom RTS-a, rad u Studiju 6 i vrhunski aranžmani predstavljaju ostvarenje sna, dodajući da je ovo „najlepši trenutak njegove karijere“.

Dančuo je a cappella izveo delove pesama „Serenada Beogradu“, „Čamac na Tisi“ i „Devojko mala“, potvrdivši da je njegov glas i dalje snažan, emotivan i prepoznatljiv.

Publika je ovaj trenutak ispratila sa posebnim oduševljenjem, što je dodatno naglasilo značaj njegove interpretacije.

Muzika kao plemenita misija

U emotivnom osvrtu, Dančuo se prisetio i svog oca, legendarnog Dušana Dančua, čije su ga reči vodile kroz čitavu karijeru.

Istakao je da muzika treba da budi ono najbolje u ljudima – plemenitost, emociju i lepotu – a ne agresiju i destrukciju, naglašavajući da se upravo tom idejom vodio tokom celog života.

Zanimljivo je da su umetniku na promociji bile i bivša i sadašnja supruga Daliborka Stojšić i Ljilja.

Novi život starih hitova

Na kraju promocije prikazan je spot za pesmu „Dobro jutro Beograde“, koju je umetnik posvetio svim muzičarima koji su godine provodili na putovanjima, vraćajući se svom gradu u ranim jutarnjim satima.