Kenet Ivamasa izjasnio se krivim po jednoj tački optužnice za zaveru radi distribucije ketamina koja je uzrokovala smrt glumca Metjua Perija.



Sestre Metjua Perija dele svoju tugu u potresnim izjavama o uticaju krivičnog dela na žrtve, koje su podnete sudu uoči izricanja presude u sredu ličnom asistentu pokojnog glumca, Kenetu „Keniju” Ivamasi, jednom od petoro ljudi osuđenih za krivična dela povezana sa Perijevom smrću usled predoziranja ketaminom 2023. godine.

U oktobru 2023. Peri je pronađen mrtav u svom đakuziju, a utvrđeno je da su uzrok smrti „akutni efekti ketamina”. Imao je 54 godine.

Ministarstvo pravde utvrdilo je da je Ivamasa „više puta” ubrizgavao ketamin Periju „bez medicinske obuke”, uključujući i izvršenje višestrukih injekcija na dan kada je glumac preminuo.

U sudskim podnescima dostavljenim 20. maja, Perijeve sestre, Kejtlin i Medlin Morison, opisale su Ivamasu kao čoveka koji ga je „ostavio u đakuziju da umre”, a zatim proveo dane navodno obmanjujući ožalošćenu rodbinu o tome šta se zaista dogodilo u Perijevom domu u Pacifik Palisejdsu.

„Teško je rečima opisati osećaj izdaje koji sam osetila kada sam saznala šta je Keni uradio”, napisala je Medlin u izjavi upućenoj okružnom sudiji SAD Šerilin Garnet.

„Na mnogo načina, činilo se kao da mi je brat ponovo umro. Sve u šta sam verovala u vezi sa danom kada je umro — sve što nam je Keni rekao — bila je laž”, nastavila je, dodajući: „Pomisao da bi neko koga je moj brat smatrao porodicom mogao da ga izda na tako nezamisliv način je nešto što nikada nisam mogla ni da zamislim.” Ove emotivne izjave podnete su u okviru federalnog krivičnog postupka povezanog sa Perijevom smrću 28. oktobra 2023. Perijeva majka Suzan Morison, majka Kejtlin i Medlin, takođe je podelila više detalja o svojim osećanjima u vezi sa Ivamasom u sopstvenoj izjavi o uticaju dela na žrtvu.

„Kenijev najvažniji posao — ubedljivo najvažniji — bio je da bude saputnik i zaštitnik mog sina u njegovoj borbi protiv zavisnosti. Njegova odgovornost broj jedan bila je da obezbedi da Metju ostane ono što je želeo da bude: čist od droge”, napisala je 82-godišnja Suzan. „A kada mi je ubio sina, motrio je na mene budnim okom”, dodala je. U dodatnim podnescima, sestre su opisale kako je vladin izveštaj o slučaju primorao porodicu da ponovo ispita dane oko Perijeve smrti sa novom i bolnom jasnoćom.

Medlin je navela da ih je saznanje o vladinoj verziji događaja nateralo da ponovo prožive njegovu smrt „iz potpuno nove i razorne perspektive”. Osvrćući se unazad, napisala je, trenuci koji su nekada izgledali kao tuga izazvana šokom sada deluju duboko uznemirujuće.

„Nekoliko dana nakon što je Metju umro, moja sestra i ja smo išle da izaberemo odeću u kojoj će biti sahranjen — što je jedno od najnadrealnijih i najpotresnijih iskustava u mom životu”, napisala je. „Sećam se koliko je Keni delovao manično i uznemireno. Više puta je samoinicijativno nudio svoju verziju događaja a da ga niko nije pitao, kao da daje intervju, a ne da oplakuje prijatelja.”

„U stvarnosti”, tvrdila je ona, „pokušavao je da nam skrene pažnju sa istine: da je mom bratu ubrizgao smrtonosnu dozu ketamina i ostavio ga u đakuziju da umre.”

Medlin je izjavila da je Ivamasino prisustvo na Perijevoj sahrani ostalo nešto što porodica i dalje teško prihvata.

„Keni je čak i govorio na Metjuovoj sahrani”, napisala je. „Osoba odgovorna za smrt mog brata ustala je i obratila se ljudima koji su ga najviše voleli. To je kao neka okrutna šala sa kojom se i dalje borim. Nije samo uzeo život mom bratu — ukaljao je i naša poslednja sećanja na opraštanje od njega.” Kejtlin je ponovila taj bes u zasebnoj izjavi, pišući da nema „nikakve simpatije” prema Ivamasi.

„Ne mogu da čitam Kenijeve misli”, rekla je. „Nikada neću saznati da li je smrtonosna doza ketamina bila smrtonosna samo slučajno. Ali znam da je Keni, kada je izašao iz kuće, radio jednu od dve stvari. Ili je bežao od nečega za šta je znao da je uradio, ili je svesno napustio ranjivu osobu u opasnoj situaciji.”

Optužila ga je ne samo za napuštanje Perija, već i za pokušaj manipulacije nakon svega. „Ono što ja nikada ne bih uradila jeste da proganjam ožalošćenu porodicu koja je ostala iza njega”, dodala je Kejtlin. „Ne bih plela priču da pokrijem svoje tragove. Ne bih pokušavala da iznudim isplatu od majke čiji je prvenac izgubio život mojim rukama.” Prema navodima Ministarstva pravde, Ivamasa je optužen za zaveru sa Džasvin Sangom, Erikom Flemingom i dr Salvadorom Plasensijom radi ilegalnog pribavljanja ketamina i njegove distribucije Periju. Sanga, Fleming, Plasensija i dr Mark Čavez — koji je priznao da je pomagao u distribuciji ketamina Plasensiji — svi su se izjasnili krivim po različitim optužbama povezanim sa ovim slučajem.

Sanga, prozvana „Kraljica ketamina”, osuđena je u aprilu na 15 godina zatvora nakon što se izjasnila krivom po jednoj tački optužnice za održavanje prostorija u kojima se koristi droga, tri tačke za distribuciju ketamina i jednoj tački za distribuciju ketamina koja je rezultirala smrću ili teškim telesnim povredama.

U svojoj izjavi o uticaju krivičnog dela na žrtvu, Medlin se osvrnula na presudu Sangi i na pitanje koje je sudija Garnet postavila o krivici.

„Časni sude, postavili ste pitanje advokatima na izricanju presude Džasvin Sangi o tome ko je krivlji”, napisala je, „...diler droge odgovoran za snabdevanje drogom koja je ubila mog brata, ili takozvani lojalni asistent koji je kupio drogu po svaku cenu, ubrizgao mu smrtonosnu dozu i ostavio ga da umre.” Izricanje presude Ivamasi zakazano je za sredu, 27. maj, gde mu preti kazna do 15 godina zatvora nakon što se izjasnio krivim po jednoj tački optužnice za zaveru radi distribucije ketamina koja je uzrokovala smrt.

Tužioci su preporučili kaznu od 41 meseca zatvora uz tri godine nadgledanog puštanja na slobodu, prema sudskim dokumentima do kojih je došao magazin PIPL.

„Poslednje dve i po godine moja porodica živi neku vrstu sopstvene kazne”, napisala je Medlin u svojoj izjavi, dodajući: „Kada pomislim na Metjua — na Metjua — želim ponovo da se nasmešim. Želim da se sećam njegovog smeha, njegovog neverovatnog humora, večeri društvenih igara i filmskih maratona.”