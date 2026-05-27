Nakon trijumfa Bugarske na Evroviziji 2026. odlučeno je gde će biti održana naredna. Tačnije, u kom bugarskom gradu.

Ovaj grad ispunio sve uslove Jubilarna, 70. po redu "Pesma Evrovizije 2026" završena je trijumfom bugarske predstavnice Dare, čija je pesma "Bangaranga" za kratko vreme postala veliki hit širom Evrope i potpuno osvojila društvene mreže.

Ovako je izgledao Darin nastup na Evroviziji:

Nakon spektakularnog dočeka u Bugarskoj, pažnja javnosti odmah se preusmerila na pitanje koje sve zanima - gde će naredne godine biti održana "Pesma Evrovizije 2027".

Generalna direktorka bugarske nacionalne televizije BNT, Milena Milotinova, kratko je potvrdila odluku tokom konferencije za medije.

- Vidimo se sledeće godine u Sofiji - poručila je ona.

Kako prenosi nemački portal ESC Kompakt, Sofija je od samog početka važila za glavnog favorita. Glavni grad Bugarske ispunjava sve uslove koje Evropska radiodifuzna unija zahteva za organizaciju ovako velikog događaja. Arena Sofia poseduje i tehničke uslove potrebne za kompleksnu televizijsku i scensku produkciju, uključujući visoke plafone i velike produkcijske prostore.

