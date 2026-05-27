Voditeljka i šefica odnosa sa medijima RTS-a, Duška Vučinić otkrila je jedan veoma zanimljiv detalj iz svoje karijere.

Naime, zbog pesme koju je pročitala bila je suspendovana sa posla:

"Desilo mi se, bila su ta neka čudnjikava vremena. I meni je došla Seka Sablić u goste, a promovisali smo tada predstavu 'Tamna je noć'. I muziku je radio Bora Đorđević, koji je bio, svi znamo, čovek velikog talenta, oštrog pera i tekstova koji su u to vreme bili, hajde da kažem, i zabranjivani."

Voditeljka je zatim opisala kako je došlo do trenutka koji će joj obeležiti taj period karijere. Prema njenim rečima, Seka Sablić želela je da u emisiji pročitaju pesmu koja je bila noseća cele predstave, ali je u tom trenutku rekla da nije ponela naočare. Duška je spontano odlučila da ona pročita tekst.

"I ona je došla kod mene i kaže: 'E, sada da pročitamo pesmu koja je zapravo song predstave. Ali, kao, nisam ponela naočare.' I ja otmem, kažem: 'Ja ću da čitam to.'"

Tek kada je počela da čita, kako kaže, postala je potpuno svesna sadržaja pesme i mogućih posledica.

"I ja to pročitam. Dok sam čitala, znači, osvestila sam šta čitam. Završila se emisija i samo su me pozvali i bila sam suspendovana, na primer, tri meseca", istakla je u epizodi "Podcasta u pidžamama".