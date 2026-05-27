Anica Lazić, glumica i devojka Lazara Ristovskog, objavila je provokativnu fotografiju i izazvala salve komentara.

Navikli smo na Anicu da brojne detalje iz privatnog života delo sa pratiocima na profilima na društvenim mrežama, ali ovako zavodljivu je zaista retko kada viđamo.

Naime, ona je fotografisana u haljini sa halterima i visokim potpeticama, a na ovaj prizor malo ko je ostao imun.

"Bez komentara", napisala je glumica u opisu fotografije.

Najviše pažnje privukli su komentari ispod fotografije, gde su pratioci ostavljali brojne reakcije, a posebno su se izdvajali emotikoni vatre i komplimenti na račun njenog izgleda.

Lazar Ristovski na premijeri filma Saučesnici Foto: Damir Dervišagić

Kako su se Lazar i Anica upoznali:

Glumac Lazar Ristovski je nakon razvoda od dugogodišnje supruge Danice Ristovski sreću našao kraj 39 godina mlađe Anice Lazić. O njihovoj romansi se priča godinama unazad, a dramski umetnik je mudro ćutao sve vreme i nikada nije govorio o svojoj novoj izabranici. Ipak, kako su se upoznali otkrila je lepa Anica.

Anica Lazić neumorno đuska Foto: Printscreen Instagram/anicalazicofficial

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima - započela je Anica gostujući na televiziji Prva i dodala:

"Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način"