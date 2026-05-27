Glumica Mina Lazarević (50) već neko vreme uživa u ljubavi sa kolegom Vladimirom Posavcem Tušekom, a tek od nedavno su zajedno počeli da se pojavljuju i na javnim događajima.

Glumac je sada otkrio pojedine detalje iz njihove ljubavne priče koja intrigira javnost:

"Predivna je, divna. I naš prvi susret na sceni bio je vrlo jednostavan, kao da glumimo zajedno već 100 godina. Ali, drugačije je kad igraš s nekim ko je tvoj. Svi smo mi, inače, malo uključeni na ego. Borio se za svoj prostor na sceni i pri tom pazimo da ne povredimo partnera. Ali, ovo je nešto potpuno drugačije. Ti želiš da druga osoba bude najbolja moguća i raduješ se svakom njenom uspehu. Dogodi mi se da se zagledam u nju kako glumi i u trenutku zaboravim na sve. Nikad dosad nisam imao takvo iskustvo na sceni", ispričao je Vladimir Posavec Tušek za "Gloriu".

Ljubavni život Mine Lazarević

Podsetimo, Mina je u jeku popularnosti upoznala svog prvog supruga džez-pijanistu Aleksandra Miletića sa kojim je dobila sina Luku kada je imala samo 22 godine. Prvi muž Mine Lazarević bio je velika podrška glumici kada se od baletskog igrača Gorana Stanića razvela zbog porodičnog nasilja. Glumica iz drugog braka ima ćerku Ivu i sina Marka.

Pre veze sa Minom, Vladimir je bio u braku sa koleginicom

Malo ko zna da je on bio u braku sa glumicom i pevačicom iz Splita Jelenom Bosančić. Vladimir Pošavac Tušek i Jelena Bosančić su u braku dobili i sina, ali je usledio razvod. Slomljeno srce nakon razvoda glumcu je lečila lepotica Tijana Čvorak koja nije deo javnog života. Naime, ona je završila likovnu akademiju, smer vizualne komunikacije te je poznata grafička dizajnerka.

"Tijana mi je velika životna podrška. Ona se meni ne petlja u posao, ali ja njoj da. To je zato što nemam pojma o njenom poslu pa je prirodno da se u sve razumem', govorio je glumac svojevremeno.