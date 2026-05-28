Slušaj vest

Slavna manekenka Sindi Kraford nedavno je javno progovorila o svojoj decenijskoj borbi sa blefaroptozom, zdravstvenim stanjem koje uzrokuje spuštanje gornjeg očnog kapka. Ovaj problem može pogoditi jedno ili oba oka, a manifestuje se u različitim intenzitetima - od diskretne promene do potpunog zaklanjanja zenice, što značajno narušava vidno polje. Uzroci ptoze variraju od urođenih anomalija mišića i oštećenja nerava, preko neuromišićnih oboljenja poput miastenije gravis, pa sve do upalnih procesa, cista ili prirodnog procesa starenja.

Izazovi pred objektivom nakon pedesete

Sindi se prisetila trenutaka kada je shvatila da njeno lice više ne reaguje na isti način kao ranije, naročito nakon što je ušla u šestu deceniju života.

Pogledajte u galeriji fotografije Sindi Kraford kroz godine:

1/10 Vidi galeriju Sindi Kraford Foto: Printskrin/Instagram, BlayzenPhotos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia

"Sećam se, verovatno pre 10 godina, nakon što sam napunila pedesetu, kada bih obavljala jutarnje pozive, pitali bi me: "Da li je u redu da počnemo u šest sati ujutru?". Odgovorila bih: "Mogu da ustanem kad god želite, ali moje lice se ne budi do devet časova ujutru, zato ne planirajte krupne kadrove ili bilo šta slično", piše magazin People.

Glumica i model je priznala da je promena bila očigledna i na snimcima.

"Videla sam na kameri da mi oči jednostavno nisu baš tako živahne kao nekada. Ponekad bi šminker morao da mi podigne kapke da bi stavio šminku", dodala je Sindi, koja je uprkos ovim poteškoćama nedavno briljirala na "Guči" reviji u Njujorku.

Pogledajte kako je izgledala Sindi Kraford na Guči reviji u Njujorku:

1/4 Vidi galeriju Sindi Kraford na Guči reviji u Njujorku Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, JP Yim / Getty images / Profimedia

Inovativno rešenje bez hirurške intervencije

Preokret se dogodio pre dve godine kada joj je dermatolog predložio kapi za oči koje je odobrila FDA. Iako ih je u početku koristila samo za potrebe posla, kasnije je saznala da su bezbedne za svakodnevnu upotrebu, što joj je povratilo samopouzdanje. Za Sindi, ove kapi su idealna alternativa operaciji, jer efikasno rešavaju estetski i funkcionalni problem na neinvazivan način.

Filozofija starenja i prihvatanje promena

Iako važi za simbol prirodne lepote, manekenka ne krije da joj je prihvatanje starenja donelo unutrašnje borbe. Pedeseta godina bila je prelomna tačka u kojoj je osetila da se oprašta od mladalačkog izgleda.

Sindi Kraford na Guči reviji u Njujorku Foto: JP Yim / Getty images / Profimedia

"Starenje ima svoje izazove i svoje darove. Pedeseta godina mi je bila zaista teška. To je bila ona za koju sam pomislila: "Vau, nema bilo čega devojačkog u pedesetim". Način na koji sam to rešila jeste da napišem svoju knjigu. Rekla sam: "Neću bežati od ovoga niti pokušavati da to sakrijem, samo ću pisati o svojim lekcijama koje sam naučila za ovih 50 godina".

Kroz pisanje i javno deljenje svojih iskustava, Sindi Kraford je pronašla način da prigrli zrele godine, istovremeno inspirišući druge žene da se sa sličnim problemima suočavaju otvoreno i hrabro.

Pogledajte video: Sindi Kraford na početku karijere