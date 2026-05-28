U Budimpešti je priveden 27-godišnji Jordanac koji se sumnjiči da je ukrao podatke sa bankovne kartice Džonija Depa i sa njegovog računa potrošio skoro pola miliona funti (oko 619.500 evra). Posebno je neobično to što 62-godišnji glumac navodno više od dve godine nije primetio da mu novac nestaje, sve dok banka transakcije nije označila kao sumnjive, Daily Mail.

Istraga pokrenuta iz Amerike

Mađarski istražitelji saopštili su da je slučaj pokrenut ranije ove godine, nakon što je američka finansijska institucija kontaktirala mađarsku podružnicu FBI zbog nezakonitih isplata sa računa jednog od svojih klijenata. Ubrzo je utvrđeno da je reč o Džoniju Depu, koji, prema izveštajima, nije znao za stotine transakcija izvršenih između januara 2024. i decembra 2025. godine. Istražitelji trenutno proveravaju ukupno 308 transakcija čija vrednost premašuje 536.534 funte, odnosno oko 619.500 evra.

Džoni Dep Foto: KCS Presse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Niall Carson / PA Images / Profimedia

Hapšenje u iznajmljenom stanu

Policija je do osumnjičenog došla praćenjem IP adresa, adresa elektronske pošte i mađarskog telefonskog broja koji su korišćeni za internet kupovine i rezervacije smeštaja. Uhapšen je u stanu koji je iznajmljivao u Budimpešti, a objavljen je i snimak njegovog privođenja. Tokom pretresa stana zaplenjeni su elektronski uređaji za koje se sumnja da su korišćeni u prevari. Policija je pronašla i supstance za koje se sumnja da su narkotici, pa je pokrenuta dodatna istraga zbog posedovanja droge.

Osumnjičeni sve poriče

Prema policijskom saopštenju, osumnjičeni odbacuje optužbe, ali mu je sud odredio istražni zatvor. I dalje se utvrđuje kako je došao do podataka Depove kreditne kartice. Ne isključuje se mogućnost krađe podataka, curenja informacija ili kompromitacije tokom neke ranije internet transakcije.

Džoni Dep
Džoni Dep Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Mađarska policija potvrdila je da se istraga o navodnoj prevari nastavlja i da nisu isključena nova hapšenja.

Dep je često boravio u Budimpešti

Džoni Dep je poslednjih godina često boravio u Budimpešti, gde je snimao nekoliko filmova, među njima i "Modi". Glumac je viđen na snimanjima u blizini Budimskog dvorca, Mađarske državne opere i drugih poznatih gradskih lokacija, što bi moglo objasniti mađarsku poveznicu u ovom slučaju.

(Kurir.rs/Index)

