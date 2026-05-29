Noks Džoli - Pit (17) još jednom je dokazao da obožava transformacije svog izgleda. U novembru prošle godine pojavio se sa roze kosom, a sada se ofarbao u narandžastu boju. Pažnju je privukao i stajlingom. Po tome koliko voli da menja svoj imidž sličan je sa roditeljima. I Anđelina Džoli i Bred Pit neretko menjaju svoje stilove.

Noks važi za najsmernijeg sina Anđeline Džoli i Breda Pita. Za jedne je preslikana majka, za druge klon svog oca.

Anđelina Džoli je ponosno ubrzo nakon rođenja sina Noksa, u julu 2008. godine, rekla da je dečak isti njegov otac Bred Pit. A onda se u međuvremenu razvela od slavnog glumca, kog su se odrekli skoro svi naslednici, njih petoro - Šajlo, Vivijen, Zahara, Medoks i Paks. Jedino ovaj tinejdžer nije povukao drastičan potez i odbacio očevo prezime, što su do sada učinili njegova braća i sestre.

Bred Pit nema bilo kakvu komunikaciju sa naslednicima koji su napunili 18 godina, odnosno sa Zaharom, Šajlo i starijim sinovima. Jedino viđa blizance Noksa i Vivijen, i to veoma ograničeno.

Postoji mogućnost da i blizanci odluče da prekinu kontakt sa ocem, nakon što 12. jula 2026. napune 18 godina. Posle tog datuma Bred neće imati zakonsku obavezu poseta deci, a ona će moći samostalno da odluče da li žele da obustave komunikaciju sa njim ili ne. Vivijen je već odbacila njegoov prezime.

Izvori bliski Bredu Pitu napominju da glumcu veoma teško pada razdvojenost od dece, odnosno retke posete, što mu je jedino dozvoljeno. Nema naznaka da bi to moglo da se promeni nabolje.

Podsetimo, Anđelina Džoli podnela je 2016. papire za razvod od Breda Pita optuživši glumca da je fizički i psihički maltretrao nju i decu tokom leta. Zvanično su se razveli tek u decembru 2024. Džoli je 2023. izjavila da su je deca spasla nakon razvoda.

Glumica je dobila puno starateljstvo nad ćerkama i sinovima, dok je njenom bivšem mužu dodeljeno pravo povremenih viđanja sa naslednicima, što su mu Šajlo, Zahara, Paks i Medoks uskratili nakon što su napunili 18 godina.

Zahara je nedavno završila koledž, majka Anđelina Džoli bila je sa njom, od njenog oca Breda Pita nije bilo ni traga ni glasa na ceremoniji dodele diploma.

Za Noksa su ranije govorili da je slika i prilika svojih roditelja, čak i više nego njegova sestra Šajlo, čiju lepotu opisju kao "matematički prezicnu podelu gena njenih roditelja".

Kako vreme prolazi, a nema pomaka u odnosu Breda i njegove dece, sve ređi su i komentari da ćerke i sin liče na njega. Uticaj genetike se ipak ne može prenebegnuti.

Bred Pit se nakon vesti o tome da je Zahara diplomirala, pojavio u Los Anđelesu sa svojom devojkom, dizajnerkom nakita Ines de Ramon, sa kojom je nešto duže od tri godine.

