Emitovanje treće sezone serije "Euforija" ponovo je pokrenulo lavinu rasprava, a u žiži javnosti još jednom se našla Sidni Svini zbog niza veoma provokativnih kadrova. Scene u kojima mlada glumica, u specifičnom kostimu i sa povocem, simulira hranjenje iz posude za ljubimce, izazvale su oprečna mišljenja. Dok su neki navikli na njenu spremnost da dočara bizarne momente, deo publike smatra da su nove epizode pomerile granice dobrog ukusa, što je podstaklo pitanja o tome kako njen partner, Skuter Braun, prihvata ovakve profesionalne izazove.

Razlike u uverenjima sa bivšim verenikom

Iako se Braun nije javno oglašavao, reč je uzeo glumičin nekadašnji verenikDžonatan Davin. On je otvoreno priznao da su upravo ovakvi glumački zadaci bili kamen spoticanja u njihovoj prošlosti.

"Sidni je talentovana, ali mislim da može mnogo bolje za sebe. Igranje golotinje u serijama može te dovesti samo do ovde, za nekoliko godina biće zaboravljena. Verujem da će ljudi za nekoliko godina pamtiti vrhunske glumačke izvedbe, a ne šokantne vrednost. Te razlike u vrednostima bile su jedan od razloga zbog kojih naša veza nije uspela. Bila je spremna da radi stvari pred kamerama koje nisu bile u skladu sa mojim uverenjima. Želim joj samo uspeh, ali srećniji sam nastavljajući svojim putem."

Bezuslovna podrška sadašnjeg partnera

S druge strane, izvori bliski njenom sadašnjem izabraniku tvrde da on nema apsolutno nikakvih zamerki na njen umetnički izražaj. Prema pisanju portala portala Page Six, Braun u potpunosti razgraničava posao od privatnog života.

"Skuter apsolutno nema problem sa Sidninim provokativnijim scenama u "Euforiji" ili bilo čim što radi kao glumica. U potpunosti shvata da je to deo posla i poštuje to koliko je ona posvećena svojoj veštini. Skuter nije tip koji bi se osetio ugroženo zbog njenog posla ili pokušao da kontroliše kakve uloge ona prihvata. Neverovatna je podrška i ponosan je na sve što je postigla."

Reakcije unutar porodice

Svojevremeno je i sama glumica podelila anegdotu o tome kako su njeni najbliži reagovali na kontroverzan sadržaj serije. Dok je majka bila upućena u dešavanja na snimanju, muški članovi porodice bili su zatečeni.

Sidni Svini kao Kasandra Hauard u provokativnoj sceni iz treće sezone serije Euforija Foto: HBO Max / Ferrari / Profimedia

"Moja majka me više puta posetila na setu pa je znala o čemu se radi u priči. Sa tatom uglavnom ne pričam o poslu. I tako je on odlučio da pogleda "Euforiju", a da mi ništa ne kaže, i to sa svojim roditeljima", otkrila je glumica, pojašnjavajući ishod tog gledanja: "Tata i deda su ugasili televizor i otišli. Ali moja baka, ona mi je velika podrška. Veliki je fan."

Ova situacija još jednom potvrđuje da harizmatična glumica nastavlja da šokira i intrigira, birajući uloge koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

