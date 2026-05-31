Slušaj vest

Glumica Mariška Hargitej, koju publika širom sveta najviše voli zbog uloge u seriji "Red i zakon: Odeljenje za specijalne žrtve", otvoreno je nedavno govorila o traumama koje je nosila još od detinjstva. Kako je priznala, mnogo joj je pomoglo i promenilo je snimanje dokumentarca posvećenog njenoj majci, slavnoj glumici Džejn Mensfild.

U dokumentarcu "Moja mama Džejn", Mariška se vratila jednom od najtežih trenutaka svog života, saobraćajnoj nesreći 1967. godine u kojoj je njena majka izgubila život. Mariška je tada bila dete i nalazila se s njom u automobilu.

Živela je s traumom decenijama

Dok je pričala o svemu kroz šta je prošla, priznala je da je godinama živela sa posledicama traume.

Mariška Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

– Posle sve čežnje koju sam osećala, sad imam utisak kao da je moja mama uz mene. Bila sam zarobljena u tom automobilu i dugo sam živela sa PTSP-om i osećajem straha, kao da stalno očekujem da će se dogoditi nešto loše – rekla je za magazin People.

Glumica kaže da joj je rad na filmu doneo veliko emotivno olakšanje i pomogao da se oslobodi tereta prošlosti.

– Jedini način da čovek zaceli jeste da bude prisutan u sadašnjosti i povezan s ljudima, a ne da stalno živi u prošlosti. Snimanje ovog filma je za mene bilo katarzično. Vratilo mi je unutrašnji mir. Osećala sam se rasterećeno i tako slobodno – objasnila je.

Konačno u pozorištu

Za Marišku Hargitej ovaj period predstavlja i veliku prekretnicu u karijeri.

Ove godine će ona prvi put nastupiti na Brodveju, u predstavi Every Brilliant Thing, u kojoj preuzima ulogu nakon engleskog glumca Danijela Redklifa.

1/5 Vidi galeriju Džejn Mensfild Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia, Credit: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

– Delovalo je kao potpuno prirodan nastavak svega što mi se dogodilo. Nije slučajno što moja mama počela karijeru na Brodveju s 22 godine, a ja tek sada prvi put igram u pozorištu – rekla je glumica.

Dodala je i da je gluma na sceni oduvek bila njen san.

– Još u srednjoj školi igrala sam u predstavama, a sada sam ovde, odmah nakon izlaska mog filma, i nastupam na Brodveju. To je nešto što još pokušavam da shvatim i prihvatim – rekla je.

Sa 25 godina saznala ko je njen pravi otac

U dokumentarcu je otkrila i veliku porodičnu tajnu koja ju je godinama pratila. Naime, tek s 25 godina saznala je da njen biološki otac nije Miki Hargitej, već bivši zabavljač Nelson Sardeli.

Njena dvojica očeva su, istakla je, "vrlo bliska", a u njihovoj porodici je sve razjašnjeno i čisto.

– Ništa nije ostavljeno nedorečeno i došli smo do prelepe tačke – kaže ona.

VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor