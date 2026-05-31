Bila je zarobljena s mrtvom majkom, pa s 25 godina saznala ko joj je otac: Slavna glumica konačno podelila svoju priču
Glumica Mariška Hargitej, koju publika širom sveta najviše voli zbog uloge u seriji "Red i zakon: Odeljenje za specijalne žrtve", otvoreno je nedavno govorila o traumama koje je nosila još od detinjstva. Kako je priznala, mnogo joj je pomoglo i promenilo je snimanje dokumentarca posvećenog njenoj majci, slavnoj glumici Džejn Mensfild.
U dokumentarcu "Moja mama Džejn", Mariška se vratila jednom od najtežih trenutaka svog života, saobraćajnoj nesreći 1967. godine u kojoj je njena majka izgubila život. Mariška je tada bila dete i nalazila se s njom u automobilu.
Živela je s traumom decenijama
Dok je pričala o svemu kroz šta je prošla, priznala je da je godinama živela sa posledicama traume.
– Posle sve čežnje koju sam osećala, sad imam utisak kao da je moja mama uz mene. Bila sam zarobljena u tom automobilu i dugo sam živela sa PTSP-om i osećajem straha, kao da stalno očekujem da će se dogoditi nešto loše – rekla je za magazin People.
Glumica kaže da joj je rad na filmu doneo veliko emotivno olakšanje i pomogao da se oslobodi tereta prošlosti.
– Jedini način da čovek zaceli jeste da bude prisutan u sadašnjosti i povezan s ljudima, a ne da stalno živi u prošlosti. Snimanje ovog filma je za mene bilo katarzično. Vratilo mi je unutrašnji mir. Osećala sam se rasterećeno i tako slobodno – objasnila je.
Konačno u pozorištu
Za Marišku Hargitej ovaj period predstavlja i veliku prekretnicu u karijeri.
Ove godine će ona prvi put nastupiti na Brodveju, u predstavi Every Brilliant Thing, u kojoj preuzima ulogu nakon engleskog glumca Danijela Redklifa.
– Delovalo je kao potpuno prirodan nastavak svega što mi se dogodilo. Nije slučajno što moja mama počela karijeru na Brodveju s 22 godine, a ja tek sada prvi put igram u pozorištu – rekla je glumica.
Dodala je i da je gluma na sceni oduvek bila njen san.
– Još u srednjoj školi igrala sam u predstavama, a sada sam ovde, odmah nakon izlaska mog filma, i nastupam na Brodveju. To je nešto što još pokušavam da shvatim i prihvatim – rekla je.
Sa 25 godina saznala ko je njen pravi otac
U dokumentarcu je otkrila i veliku porodičnu tajnu koja ju je godinama pratila. Naime, tek s 25 godina saznala je da njen biološki otac nije Miki Hargitej, već bivši zabavljač Nelson Sardeli.
Njena dvojica očeva su, istakla je, "vrlo bliska", a u njihovoj porodici je sve razjašnjeno i čisto.
– Ništa nije ostavljeno nedorečeno i došli smo do prelepe tačke – kaže ona.
