Norveški prestolonaslednik Hakon retko govori o privatnom životu, naročito kada je reč o zdravstvenom stanju njegove supruge, prestolonaslednice Mete-Marit. Ipak, tokom poslednjeg javnog pojavljivanja napravio je izuzetak i pred kamerama priznao da je veoma zabrinut.

Budući kralj Norveške otkrio je da se stanje princeze, koja se godinama bori sa teškom bolešću pluća, u poslednje vreme pogoršalo.

„Mislim da joj je u poslednje vreme gore“

Princ Hakon i princeza Mete-Marit na kraljevskom događaju u Norveškoj

Princ Hakon je tokom kraljevskog angažmana govorio za norveški javni servis NRK, a njegove reči izazvale su veliku pažnju javnosti.

„Prestolonaslednica je ozbiljno bolesna i mislim da joj je u poslednje vreme malo gore. Zato sam zabrinut za njeno zdravlje“, rekao je Hakon.

On je dodao da je prethodnih šest meseci prošlo relativno dobro, ali da bolest ima različite faze i da porodica mora da se prilagođava iz dana u dan.

„Ovih šest meseci je, mislim, prošlo prilično dobro. Ali postoje različite faze, tako da samo moramo da pokušamo da to rešimo najbolje što možemo“, poručio je prestolonaslednik.

Princeza Mete-Marit na kraljevskom događaju u Norveškoj

Mete-Marit boluje od plućne fibroze

Prestolonaslednica Mete-Marit je 2018. godine javno saopštila da joj je dijagnostikovana plućna fibroza. Reč je o hroničnoj bolesti pluća koja izaziva oštećenje i stvaranje ožiljaka na plućnom tkivu, zbog čega disanje postaje sve teže.

Bolest je progresivna i neizlečiva, a krajem prošle godine norveški Dvor je saopštio da se princeza priprema i za mogućnost transplantacije pluća.

Kada su novinari pitali princa Hakona da li je njegova supruga već na listi za transplantaciju, on nije želeo da daje konkretan odgovor, naglasivši da je to odluka lekara.

„To je na lekarima. To je medicinsko pitanje, pa su oni ti koji odlučuju kada bi to trebalo da se dogodi, kada je pravi trenutak. Ali mislim da joj je u poslednje vreme, nažalost, mnogo gore“, rekao je Hakon.

Princeza Mete-Marit na kraljevskom događaju u Norveškoj

Sve teže obavlja kraljevske dužnosti

Zdravstveno stanje prestolonaslednice poslednjih meseci sve više utiče na njen svakodnevni život i javne obaveze. Princ Hakon je još u aprilu rekao da je njegovoj supruzi „teško da izlazi“, a javnost je primetila da se tokom više događaja pojavljivala sa kiseoničkom kanilom.

Tako je bilo i tokom obeležavanja Dana ustavnosti, kada se pojavila zajedno sa kraljem Haraldom, kraljicom Sonjom i sinom, princem Sverom Magnusom. Tokom ceremonije joj je obezbeđena stolica kako bi mogla da sedne kada se umori.

I sama Mete-Marit je nedavno otvoreno govorila o tome koliko joj bolest određuje svakodnevicu.

„Živim sa ozbiljnom bolešću i to je ono što sada karakteriše moj svakodnevni život. To je ono što određuje da li uopšte mogu da stojim u svojoj ulozi ili ne“, rekla je ona u intervjuu za NRK.

Zašto je princeza odlučila da javno govori o bolesti

Kada je 2018. godine objavljeno da boluje od plućne fibroze, Mete-Marit je objasnila da su ona i princ Hakon odlučili da javnost upoznaju sa dijagnozom jer će njen raspored ubuduće morati da bude prilagođen lečenju i periodima kada je bolest aktivnija.

„Već niz godina redovno imam zdravstvene izazove, a sada znamo više o tome šta je u pitanju“, rekla je tada princeza.

Dodala je da će njena radna sposobnost varirati, zbog čega će ponekad biti neophodno da se planiraju periodi bez zvaničnih obaveza.

„Stanje znači da će moja radna sposobnost varirati. Prestolonaslednik i ja odlučili smo da ovo sada objavimo delom zato što će u budućnosti postojati potreba da se planiraju periodi bez zvaničnog programa, kako bi se omogućilo lečenje i onda kada je bolest aktivnija“, navela je Mete-Marit.

Ipak, uprkos teškoj dijagnozi, tada je poručila da ne želi da se potpuno povuče iz javnog života.

„Iako će takva dijagnoza ponekad ograničiti moj život, drago mi je što je bolest otkrivena tako rano. Moj cilj je i dalje da radim i učestvujem u zvaničnom programu koliko god je to moguće“, rekla je princeza.

Kejt Midlton, princeza Mete-Marit

„Neizvesnost je uvek tu“

Norveški kraljevski par godinama je vrlo pažljivo govorio o ovoj temi. Ipak, princ Hakon se o bolesti supruge osvrnuo i u zvaničnoj autobiografiji objavljenoj 2023. godine.

„Ona nikada neće biti izlečena, ali bolest se ne pogoršava veoma brzo, što je ono čemu lekari teže. Ima mnogo dobrih dana. Ali neizvesnost je uvek tu. Da li moramo da otkažemo? Nikada ne znamo. I bolest je deo života, kao i suočavanje sa izazovima zajedno“, napisao je Hakon.

